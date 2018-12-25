2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

TÜİK ise üçüncü toplantıda geçim ücretinin ağır işler için 2 bin 213 lira olduğunu açıklamış, Türk-İş ise bu rakamın gerçeklerden uzak olduğunu ifade ederek, “Bizim tespitimizin 170 lira gerisinde” demişti.

Türkiye Gazetesi'nden Sefa Bilgitekin'in haberine göre; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) hedef enflasyon ve rekabet gücünün yanı sıra işsizlikle mücadeleyi gözetecek ücret belirlenmesini isterken, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının kaldırılmasını, asgari ücret için işverene desteğin artırılarak devam etmesini talep ediyor.

Komisyonda işçi kesimini temsilen bulunan Türk-İş, asgari geçim bedelinin 2 bin 383 lira olduğunu, buna refah payı eklenerek asgari ücretin belirlenmesini istiyor.

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette düğüm bugün çözülecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

AGİ DE ARTACAK



Öte yandan asgari ücretin artmasıyla asgari geçim indirimi de artacak. Hâlen bekar bir işçi için 152,18 TL, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu için 205,44 lira, evli, eşi çalışmayan dört çocuklu için 258,70 TL olan AGİ, asgari ücret oranında artacak.

İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI

Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.

TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.

İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.