2019 Asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti 2 bin lira üzeri

7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücrette düğüm bugün çözülecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantı, bakanlık binasındaki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda, 2019'da uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.
TÜRK-İŞ'İN TEKLİFİ 2 BİN 383 LİRA
Komisyonda işçi kesimini temsilen bulunan Türk-İş, asgari geçim bedelinin 2 bin 383 lira olduğunu, buna refah payı eklenerek asgari ücretin belirlenmesini istiyor.
Türkiye Gazetesi'nden Sefa Bilgitekin'in haberine göre; Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) hedef enflasyon ve rekabet gücünün yanı sıra işsizlikle mücadeleyi gözetecek ücret belirlenmesini isterken, yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının kaldırılmasını, asgari ücret için işverene desteğin artırılarak devam etmesini talep ediyor.
TÜİK: 2 BİN 213 TL OLMALI
TÜİK ise üçüncü toplantıda geçim ücretinin ağır işler için 2 bin 213 lira olduğunu açıklamış, Türk-İş ise bu rakamın gerçeklerden uzak olduğunu ifade ederek, “Bizim tespitimizin 170 lira gerisinde” demişti.
AGİ DE ARTACAK
Öte yandan asgari ücretin artmasıyla asgari geçim indirimi de artacak. Hâlen bekar bir işçi için 152,18 TL, evli eşi çalışmayan ve bir çocuklu için 205,44 lira, evli, eşi çalışmayan dört çocuklu için 258,70 TL olan AGİ, asgari ücret oranında artacak.
İLK KEZ ASGARİ ÜCRETLİ BİR İŞÇİ DE YER ALMIŞTI
Komisyonun bu yılki ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu toplantıda ilk kez asgari ücretli bir işçi de yer almıştı. Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi Gülden Görmez, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda Türk-İş heyetindeki 5 kişiden biri olmuştu.
TİSK'in ev sahipliğinde 13 Aralık'ta düzenlenen ikinci toplantıda, işçi heyetine başkanlık eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Rakamsal pazarlığa başlamadığımız için tam bir sonuç çıkmadı. Henüz erken ama TÜİK'in açıklamasından sonra bir sonuç çıkacağını bekliyorum." açıklamasını yapmıştı.
İşveren heyetine başkanlık eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise "2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha farklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız." demişti.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.
ASGARİ ÜCRET NET BİN 603 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş.
Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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