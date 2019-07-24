FİNANS

2020 yılında klasik ilaçların yerine takviye edici gıdalar geliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 24.07.2019 16:20 | Son Güncelleme

Türkiye'de yıl içinde 5 milyar dolar civarında ilaç ithal ediliyor. İlaç ithalatını azaltmak amacıyla bir süredir önemli hamleler yapılırken, yerli ilaç firmalarından ise önemli adımlar geliyor.

2020 yılında klasik ilaçların yerine takviye edici gıdalar geliyor

Yerli ilaç sektörü Türkiye'de üretmek üzere fabrika ve tıbbi yatırımlar yaparken yerli üreticilerin bu girişimleri, ilaç pazarındaki dengeleri değiştirecek gibi duruyor.

Türk ilaç firmalarının ekonomik daralma zamanlarında ülkedeki yabancı şirketlere göre avantajlı bir konuma geçtiğini belirten Vefa İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Haleddin Guliyev, özellikle klasik ilaç pazarı yerine takviye edici gıda pazarının genişlemesine dikkat çekti ve önemli açıklamalarda bulundu.

YERLİ FİRMALAR KARLILIĞI AZALTARAK ÜRETİME DEVAM EDİYOR

İlaç pazarındaki daralmanın nedenlerine değinen Haleddin Guliyev sözlerine şöyle devam etti; "Artan kur, maliyet artışı ve ilaç satışlarında uygulanan iskonto, kur sabitlemesi nedeniyle yurtdışı firmaların ürünlerini ülkemizden kademeli olarak azaltması, pazarda oluşan daralmayı sağlamaktadır.
Yabancı ilaç firmaları sadece karlılığı göz önüne aldıkları için; kriz zamanında kur artışı nedeniyle mevcut karlılık oranı azaldıkça kademeli olarak ülkemizden çekilmeye veya bazı bölümlerini kapatmaya başlıyor.

Yerli firmalar içinse bu durum, istihdam sağlama, ekonomiye katkı, hastaların sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması için karlılığını azaltarak üretime devam etmesini ve mevcut durumda pastadan yerli firmaların daha büyük dilim almasına olanak sağlayacaktır.

Tamamen yerli bir firma olarak kısa zaman içersinde sadece Türkiye’de değil, Ukrayna, Gürcistan ve Azerbaycan’da da faaliyet gösteren global bir ilaç firması haline geldik.

Aynı zamanda 30’un üzerinde ülkeye de ihracat yapmaktayız. Hindistan’a takviye edici gıda ihracatı yapan ilk Türk ilaç firmasıyız. Bu durum, hem ülkemiz hem de bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Bununla birlikte, ülkemizde önde gelen ilaç firmalarına da fason üretim yapmaktayız." dedi.


2020 YILINDA KLASİK İLAÇLARIN YERİNE TAKVİYE EDİCİ GIDALAR GELİYOR

2020 yılında ilaç sektörünü bekleyen yeni dengeler olduğunu belirten Haleddin Guliyev öne çıkan yenilikleri anlattı; "Önümüzdeki sene hasta ve hekimlerde bütüncül, bireysel tıp anlayışı ön plana çıkarak; bireye yönelik koruyucu hekimliğin, fonksiyonel tıbbın, bütüncül yaklaşımın etkin olacağı inancındayız.

Bu doğrultuda klasik ilaç yerine; takviye edici gıda pazarının artacağı, sporcu sağlığı ürünleri, hastalığa özgün probiyotik çeşitliliğinin artması, doğal enzimlerin, doğal antioksidan ürünlerin artacağını, insanlarda da takviye edici gıda bilincinin artacağını düşünmekteyiz." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ YÜZDE TAKVİYE EDİCİ GIDA PAZARINI İNGİLTERE'DEKİ GİBİ YÜZDE 40 SATIŞ ORANINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ

Son yıllarda Türkiye'de takviye edici gıda pazarında önemli değişiklikler yaşandığını belirten Haleddin Guliyev sözlerine şöyle devam etti: "Son zamanlarda Türkiye’de bütüncül yaklaşımı gerektiren fonksiyonel tıp popülaritesini arttırmış durumda. Bu sebeple insanlarda, ilaç kullanmaktan ziyade beslenmesindeki yanlışları düzelterek ve besinlerden yeteri kadar alamadıkları vitamin ve mineralleri takviye edici gıdalar ile tamamlayarak sağlıklı olacakları bilinci oluşuyor.

Bu anlamda Türkiye’de takviye edici gıda pazarına VeNatura markamızla girerek toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyoruz. Sağlıklı yaşamak isteyen bireyler için dünya standartlarında patentli, orjinal hammaddeyi, yüksek teknolojiyle işleyerek, ürün gamımızı genişleterek 50’nin üzerinde ürünle tüm dünyaya takviye edici gıda ihraç eden global bir firma olmayı planlıyoruz.
Ülkemizde toplam ilaç pazarındaki takviye edici ürün satış oranı olan yüzde 2.5 değerini, İngiltere gibi yüzde 40 satış oranına çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İlaç takviye gıda

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