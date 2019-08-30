2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Dünyaya yön vermesi beklenen şehirler arasında Türkiye'den de bir şehir listeye girdi.

Bohai Ekonomik Jantı (BER) veya Bohai Körfezi, Pekin ve Tianjin'i, Çin

İnci Nehri Deltası: Guangdong eyaletinin ortası ile Hong Kong ve Makao'yu kapsamakta olup dünyanın en yoğun kentleşmiş bölgelerinden ve Çin'in en önemli yeri.