2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

Dünyaya yön vermesi beklenen şehirler arasında Türkiye'den de bir şehir listeye girdi.
İşte 2025'te dünyayı yönetecek şehirler
Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht, Hollanda
Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum ve Wuppertal, Almanya
Chongqing ve Chengdu , Çin
Bohai Ekonomik Jantı (BER) veya Bohai Körfezi, Pekin ve Tianjin'i, Çin
İnci Nehri Deltası: Guangdong eyaletinin ortası ile Hong Kong ve Makao'yu kapsamakta olup dünyanın en yoğun kentleşmiş bölgelerinden ve Çin'in en önemli yeri.
Taiheiyō Kemeri: Japonya'da kuzeyde Ibaraki prefektörlüğünden güneyde Fukuoka prefektörlüğüne kadar yaklaşık 1,200 km boyunca uzanan bir megapol.
Boston-New York-Washington koridoru, Amerika
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