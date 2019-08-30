FİNANS

2025'te dünyayı yönetecek şehirler belli oldu! Türkiye'den bir yer listede

GUNDEM HABERLERİ  | 30.08.2019 07:56 | Son Güncelleme

2025'te dünyayı yönetecek şehirler McKinsey & Company tarafından açıklandı.

Dünyaya yön vermesi beklenen şehirler arasında Türkiye'den de bir şehir listeye girdi.

İşte 2025'te dünyayı yönetecek şehirler

Londra, İngiltere
Paris, Fransa
Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht, Hollanda
Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Duisburg, Bochum ve Wuppertal, Almanya
Moskova, Rusya
Chongqing ve Chengdu , Çin
Şangay, Çin
Bohai Ekonomik Jantı (BER) veya Bohai Körfezi, Pekin ve Tianjin'i, Çin
İnci Nehri Deltası: Guangdong eyaletinin ortası ile Hong Kong ve Makao'yu kapsamakta olup dünyanın en yoğun kentleşmiş bölgelerinden ve Çin'in en önemli yeri.
Taiheiyō Kemeri: Japonya'da kuzeyde Ibaraki prefektörlüğünden güneyde Fukuoka prefektörlüğüne kadar yaklaşık 1,200 km boyunca uzanan bir megapol.
Singapur
Sao Paulo Brezilya
Boston-New York-Washington koridoru, Amerika
Şikago, Amerika
Dallas-Teksas, Amerika
Houston, Amerika
Mexico City, Meksika
Los Angeles, Amerika
İstanbul, Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türkiye şehir

En Çok Okunan Haberler

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

'Okul' paylaşımına yorum yağdı

Savunma Bakanlığı açıkladı! 'Ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'

Savunma Bakanlığı açıkladı! 'Ölü ve yaralıların sayısı 300'den fazla'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

En düşük memur maaşı belli oldu!

En düşük memur maaşı belli oldu!

Altınla yarışıyor! Verimi düştü fiyatı uçtu

Altınla yarışıyor! Verimi düştü fiyatı uçtu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

92 ilaç daha ödeme listesine alındı

92 ilaç daha ödeme listesine alındı

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçlar açıklandı

25 yıldır eliyle balık ağı örüyor

25 yıldır bu işi yapıyor! 1 tanesi 7 saatte bitiyor

Aksaray'ın goji berry'si dünyaya ihraç ediliyor

Aksaray'ın goji berry'si dünyaya ihraç ediliyor!

Teknopark İstanbul genişliyor

Teknopark İstanbul genişliyor

Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok

Emre Kurttepeli: Yapay zekadan anlayan doktora öğrencisi yok

Bodrum'daki kaçak yapılar yıkılacak

Bakan duyurmuştu! Hepsi yıkılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.