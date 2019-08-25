25 yıldır eliyle balık ağı örüyor

Keban Meslek Yüksek Okulu’nda temizlik görevlisi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası 45 yaşındaki Zekeriya Çelik, 25 yıl önce balık ağı örme işini öğrenerek evinin de bir odasını atölyeye çevirdi. Yaklaşık 25 yıl önce üç arkadaşı ile birlikte bu işe başlayan ve daha sonra ilçede tek başına devam ettiren Çelik, 'el emeği göz nuru’ diye belirttiği bu sanatı sipariş üzerine yapıyor. 100 metrelik ağları yaklaşık 7 saatte elleriyle ilmek ilmek ören Çelik, özellikle nehir kenarında doğa ve canlıların yaşamını tehdit eden atıl durumundaki malzemelerden yapıyor. Hem ek gelir elde eden hem de geri dönüşüme katkı sunan Çelik, 7 saatte ördüğü 100 metrelik bir ağı ise 70 TL'ye satıyor.

Bu işe ilk etapta üç arkadaş başladıklarını aktaran Zekeriya Çelik, “Sabır isteyen zor bir iş olduğu için hepsi işi bıraktı. Şuanda Keban’da bu işi 25 yıldır yapan tek kişiyim. Sanat altın bileziktir gayesiyle yıllardır bu işi yapıyorum. Ek gelir olarak da geçimime katkı sağlıyor. Bu işte ailem de bana destek oluyor. Ben ağı örüyorum, eşim de mekikleri sarıp mantarları takıyor. Her türlü işlemlerde bana destekleri oluyor” dedi.