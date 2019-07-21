FİNANS

40 liraya satılıyor! Büyük ilgi...

GUNDEM HABERLERİ  | 21.07.2019 09:26 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta tarihi kapalı çarşıda 5 liradan 90 liraya kadar satılan gerçeğinden farksız imitasyon takılar vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

40 liraya satılıyor! Büyük ilgi...

Kahramanmaraş’ta 35 yıldır kapalı çarşıda esnaflık yapan Ali Atıcı, 15 yıldır yaptığı takıcılık mesleğinde gerçeğinden farksız sattığı imitasyon takılarla vatandaşların uğrak yeri oldu. Fiyatı 5 liradan başlayan ve bakırdan yapılan takılar, altın kaplamasıyla dikkat çekiyor. 40 liraya satılan Maraş burma bilezik, 90 liraya satılan altın kemer en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

Ürünler üzerinde ince işçilikler olduğunu söyleyen Ali Atıcı, "Bizim ürünlerimiz bakır üzerine altın kaplama olarak satıyoruz. Kuyumcularımızın dahi çoğu bizden örnek model alıyor ve imitasyon ürünlerin gerçeklerini de üretiyorlar. Biz bunu burada bir sektör haline getirmeye çalışıyoruz. Bütçesi düşük olanlar gelip bizden alış veriş yapıyorlar. Düğün alışverişini dahi bizden yapanlar var. Gelinle anlaşıyorlar tabi o şekilde oluyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
burma bilezik kahramanmaraş

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