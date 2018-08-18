FİNANS

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 18.08.2018 13:40 | Son Güncelleme

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlamak istiyoruz." dedi.

50 bin küçükbaşın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlanıyor

Çelik, Tarım İşletmeleri (TİGEM) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hayvancılığı Geliştirme Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla kırsala dönüşün sağlanması ve küçük aile işletmelerini destekleme amacıyla 500 bin baş koyun dağıtım projesinin 1 yıl önce hayata geçirildiğini hatırlatan Çelik, proje için yaklaşık 120 bin kişinin başvurduğunu, 5 bininin projeden faydalanmaya hak kazandığını söyledi.

Projeden faydalanmaya hak kazanan yetiştiricilerin, bankaların teminat şartlarını da yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Çelik, hayvanların TÜDKİYEB'ten tedarik edileceğini anlattı.

Çelik, TİGEM ile ön protokol imzaladıklarını belirterek, "Devletimizin bu görevi bize vermesi büyük bir onurdur. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde verilecek 50 bin hayvanın dağıtımına Kurban Bayramı sonrası başlayacağız. Bu eylem planı kapsamında en az 50 bin hayvanı hak edenlere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Hayvan dağıtımı konusunda belli bir il sınırlaması olmadığına işaret eden Çelik, tüm illerde merkez birliklerinin imkanları doğrultusunda dağıtımın gerçekleştirileceğini aktardı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
küçükbaş hayvancılık kurban bayramı

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