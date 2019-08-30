FİNANS

988 ton lif pamuk üretimi bekleniyor

GUNDEM HABERLERİ  | 30.08.2019 15:16 | Son Güncelleme

Bu yıl 988 bin ton lif pamuk üretimi bekleniyor. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, pamuk üretim maliyetinin dekar başına 2 bin 78 lira 25 kuruş olarak tespit edildiğini, üreticinin pamuğun kilosunu 4,5 TL'nin altında satması durumunda zarar edeceğini bildirdi.

988 ton lif pamuk üretimi bekleniyor

ZMO Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, pamuk hasadının Adana'da başladığını ve kısa süre içinde Çukurova kentlerinde de devam edeceğini belirterek, bu yıl toplam 988 bin ton lif pamuk üretimi beklendiğini söyledi. Türkiye'nin bu yıl da pamuk ithalatı yapacağını belirten Doğan şöyle konuştu:
"Pamuk birçok sanayi sektörünün ham maddesi olmasından dolayı katma değeri çok yüksek bir endüstri bitkisidir. 2019 yılı üretim sezonunda 988 bin ton lif pamuk üretimi beklenmektedir. Türkiye'nin toplam lif pamuk tüketimi ise 1 milyon 629 bin tondur. 641 bin ton lif pamuk ihtiyacımız ithalat yoluyla karşılanacaktır. Yapılacak ithalat dolayısıyla yaklaşık 1 milyar dolar döviz kaybı olması beklenmektedir. Pamukta tekstil sektörünün ihtiyacı olan ham maddenin ithalat yoluyla karşılanmasına son vermenin yegane yolu pamuk ekim alanlarının ve verimliliğin arttırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak pamukta prim desteklemelerinin üretimi teşvik edecek oranlarda olması gerekir."

'PAMUK EKİM ALANI AZALACAK'

Pamuk açığına rağmen desteklemelerdeki sınırlamalar nedeniyle ekim alanlarında düşme beklediklerini belirten Doğan, şöyle devam etti:

"Çukurova başta olmak üzere 2018 yılı üretimi prim destekleme ödemelerinde esas alınan dekara kütlü miktarının dekarda 500 kilo olarak sınırlandırılması ve pamukta son iki yıldır yaşanan yoğun kimyasal ilaçlamalar ve dolayısıyla bütün üretim kalemlerinde artan maliyetlere ilaveten dünya piyasalarındaki fiyatlarda görülen düşüşler, önümüzdeki sezon pamuk üretim alanlarında yüzde 50'ye yakın azalmaların görülmesine yol açacağı tahmin edilmektedir."
ZMO Adana Şubesinin Tarla Bitkileri Komisyonunun pamuk üretim maliyetini dekar başına 2 bin 78 lira 25 kuruş olarak hesapladığını vurgulayan Doğan, "Komisyonumuz, pamuk üretim maliyetini dekar başına 2 bin 78 lira 25 kuruş olarak tespit etmiştir. Yüzde 20 üretici karını eklersek dekar başına 2 bin 493 TL gelir elde etmesi gerekir ortalama verimi dekarda 550 kilo olarak düşünürsek. Destekleme ödemesinin hemen yapılması kaydıyla üreticinin eline kiloda 4,5 TL para geçmesi gerekir. Bunun dışındaki şartlar üreticinin zararına demektir" dedi.

(İHA)

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pamuk ZMO

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