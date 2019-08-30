988 ton lif pamuk üretimi bekleniyor

ZMO Adana Şube Başkanı Abdullah Doğan, pamuk hasadının Adana'da başladığını ve kısa süre içinde Çukurova kentlerinde de devam edeceğini belirterek, bu yıl toplam 988 bin ton lif pamuk üretimi beklendiğini söyledi. Türkiye'nin bu yıl da pamuk ithalatı yapacağını belirten Doğan şöyle konuştu:

"Pamuk birçok sanayi sektörünün ham maddesi olmasından dolayı katma değeri çok yüksek bir endüstri bitkisidir. 2019 yılı üretim sezonunda 988 bin ton lif pamuk üretimi beklenmektedir. Türkiye'nin toplam lif pamuk tüketimi ise 1 milyon 629 bin tondur. 641 bin ton lif pamuk ihtiyacımız ithalat yoluyla karşılanacaktır. Yapılacak ithalat dolayısıyla yaklaşık 1 milyar dolar döviz kaybı olması beklenmektedir. Pamukta tekstil sektörünün ihtiyacı olan ham maddenin ithalat yoluyla karşılanmasına son vermenin yegane yolu pamuk ekim alanlarının ve verimliliğin arttırılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak pamukta prim desteklemelerinin üretimi teşvik edecek oranlarda olması gerekir."

'PAMUK EKİM ALANI AZALACAK'