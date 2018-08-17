FİNANS

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt

GUNDEM HABERLERİ  | 17.08.2018 10:45 | Son Güncelleme

ABD'nin yeni yaptırım tehdidine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi. Pekcan, 'DTÖ kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz' dedi.

ABD'den Türkiye'ye rahip Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda yeni yaptırımlar uygulanacağı yönünde tehditkar açıklamalar geldi. Açıklamada Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan yanıt geldi.

"KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Pekcan, yeni yaptırım tehditlerine karşı 'DTÖ kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. Pekcan ayrıca, milli piyasalara yöneltilen atağın bertaraf edildiğini söyledi.

Pekcan, şunları söyledi:

"ABD'nin siyasi konular ile ekonomik işbirliği konularını hassasiyet gözetmeden birbirine karıştırdığına şahit oluyoruz. Bu sadece ABD ekonomisini değil tüm dünya ekonomisini olumsuz yönde etkilemekte. Türkiye olarak ABD'nin almış olduğu tedbirlere uluslararası ticaret hukukundan gelen haklarımız ile ve Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak aynı şekilde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. Üreticimizin ve ihracatçımızın bütün pazarlarda her koşulda haklı davalarında her zaman yanlarında olacağız. Umuyoruz ki ABD'li dostlarımız da bu gerçeği en kısa zamanda görecek ve küresel ekonomiyi ve yatırım ortamı açısından yapıcı adımlar atacaktır. Her zaman olduğu gibi kendileri ile diyalog ve işbirliğine açığız"

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TRUMP VE HAZİNE BAKANI'NDAN TEHDİT

ABD Başkanı Donald Trump, gece yarısı paylaştığı bir tweet ile Türkiye'yi bir kez daha tehdit etti. Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ev hapsine alınan ABD'li Rahip Brunson'a ilişkin, "Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD'DEN YENİ YAPTIRIM TEHDİDİ

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Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan abd Ticaret Bakanı

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
neyle karşılık vericez çok merak ediyorum
ULAN Şizofren Tramp "senin her tarafın yaptırım olsa ne yazar"
ORTA YOLU BULUN DAHA KÖTÜYE GİTMEDEN
NİYE HEP AYNI KARŞILIK VERİYORUZ BİRAZ FARKLI Bİ TEPKİ VERİN VEYA DAHA AĞIR Bİ TEPKİ VERİN OLMUYORMU.
dur misafirler var kahvaltıdayız öyle son dakika gelirmi bu tür haberler.
neyimizle karşılık veriyoruz merak ediyorum.
borsa dusuyo.para nerde.dolar dusuyor para nerde.altin dusuyor para nerde.siz halen boykot yapiyoruz diyorsunuzda.para nerde kardeşimmm
Sert tepki nasıl olur biliyormusun sn bakanım incirliği başınıza yıkacağız derhal boşaltın hatta 13 ağustosta boşaltılmalıydı ve Hayatta iki şeye dikkat edin yoIda yürürken kavşakIara bir de yüzünüze güIen -Iara!
hadi trump düşünme yetisini kaybetmiş biri buna uyan hazine bakanıda ona ayak uydurmuş yani körler ve sağırlar birbirini ağırlar sayın trump bilmezmisinki artık türkiyenin kaleleri çok sağlam sen kendi kaleni sağlam tut arada gool yiyorsun beşikten yani bacak arasından
kısasa kısas!!
NİĞDE MİLLET AC İLK ÖNCE NİĞDEYE GELİNDE MİLLETE AVM ACIN FABRİKA KURUN YAZIK BU MİLLETE!!
NİĞDEYE İŞ İMKANI SAGLAYIN ÖNCE
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