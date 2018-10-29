Adana'da sedir mantarını hem satıyor, hem de tüketiyorlar

Mutfakların vazgeçilmezi Sedir (Katran) mantarı Sonbaharda yağmurların yağması ve güneşin kendini göstermesiyle orman köylülerinin geçim kaynağı oldu.
Yüksek Dağların eteğinde Sedir (Katran) ormanlık alanında yetişen sedir mantarını toplamak isteyen köylüler, mesaiye erken saatlerde başlıyor. Sedir (Katran) ormanında kendiliğinden yetişen mantar , özellikle bol yağışın ardından rahatça toplanıyor. Küçük kümeler halinde yetişen Sedir (Katran) mantarı, tadı ete benzediği ve yüksek besin değeri nedeniyle tercih ediliyor. Sedir mantarın faydaları bu mantar türünün tıbbi özellikleri, antimikrobakteriyel, antioksidan, karaciğer koruyucu, antidiyabetik, bağışıklık sistemini düzenleyici, antitümör, kolesterol düşürücü ve kan şekerini düzenleyici etkileri bulunmaktadır.
Her mantarın yenilmeyeceğini de bilmeniz gerekmektedir yediğiniz mantardan kaynaklı mide bulantısı, kusma ve ateşiniz yükseldiğinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir.
Sedir mantarı piyasada kilosu 45-50 liraya kadar alıcı buluyor. (DHA)
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