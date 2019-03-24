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Akaryakıt şirketlerine önce 'sarı kart' gösterilecek

GUNDEM HABERLERİ  | 24.03.2019 12:09 | Son Güncelleme

EPDK tarafından, akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza vermeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.

Akaryakıt şirketlerine önce 'sarı kart' gösterilecek

Akaryakıt piyasasında mevzuata aykırı hareket eden şirketlere ceza verilmeden önce uyarıda bulunulacak ve geçici durdurma işlemleri uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hayata geçirilen yeni uygulamaya göre, akaryakıt şirketlerinin mevzuata aykırı eylemleri, düzeltme imkanı olan, düzeltme imkanı olmayan ve akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller olarak üç başlıkta incelenecek.

Bu kapsamda petrol piyasasında 28, LPG piyasasında da 18 fiil niteliği itibarıyla düzeltilebilir ihlal kapsamına alındı.

Değişiklikle akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren fiiller için yüksek cezalar belirlenirken, kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibarıyla düzeltme imkanı bulunan mevzuat ihlalleri için 30 günlük uyarı süresi tanınması uygun bulundu.

Uyarıya rağmen mevzuata aykırı durumunu gidermeyenler şirketler için de öncelikle 60 günlük geçici durdurma işlemi gerçekleştirilecek. Aykırılık giderilmezse soruşturma başlatılarak idari para cezası uygulanacak.

Aykırılığın içeriği ve şirketin ekonomik durumu gibi kriterler doğrultusunda, söz konusu eylemlerin piyasaya etkisi, ağırlığı ve kusurun derecesi dikkate alınarak nitelikli fiillere daha ağır para cezası verilecek.

Buna ek olarak, idari para cezaları da fiili işleyenlerin ekonomik kazançları ile orantılı olacak.

ŞİRKETLER CEZADAN KAÇAMAYACAK

Yeni uygulamayla para cezası verilen şirketler, dava açma yoluna gitseler bile öncelikle aldıkları ceza miktarı kadar teminat mektubunu vergi dairesine sunacak.

Böylece şirketlerin dava süresince adres değişikliği, şirket devri veya mal varlığı kaybı gibi gerekçelerle cezadan kaçmasının ve eylemlerinin karşılıksız kalmasının önüne geçilecek.

Para cezasında tahsilatların artması ve uyarı mekanizması ile şirketlerin cezaya muhatap olmadan kendilerini düzeltmesi amaçlanıyor.

"KIRMIZI KART DA DİĞER ELİMİZDE HAZIR BEKLİYOR OLACAK"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu düzenlemeyle kurumun düzeltici eyleme sevk ve teşvik edici yönlendirme görevinin daha ön plana çıkacağını söyledi.

Cezadan önce uygulanacak bu uyarı sisteminin sektöre büyük katkı sağlayacağına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Futboldan benzetme yaparsak, petrol ve LPG piyasalarında bir nevi sarı kart uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Mevzuata uygun hareket etmeyen şirketlere önce sarı kart göstereceğiz ama kendini düzeltmeyen için kırmızı kart da diğer elimizde hazır bekliyor olacak. Bundan böyle EPDK, idari para cezası uyguladığında tahsil kabiliyeti daha güçlü olacak. Bu düzenlemeyle farklı gelir gruplarında yer alan lisans sahiplerinin karşılaşacağı idari yaptırımlar net satış hasılatı baz alınarak hesaplanacağından, lisans sahibi ödeyemeyeceği bir idari yaptırımla karşı karşıya kalmayacak ve mağduriyet yaşamayacak."

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