FİNANS

Alabalıktan yıllık 8 milyon euro gelir

GUNDEM HABERLERİ  | 30.08.2019 08:57 | Son Güncelleme

Türkiye’de tatlı su balığı üretiminde ilk üç sırada yer alan Kahramanmaraş’ta yılda 5 bin ton balık üretilirken, ortalama 8 milyon euro gelir elde ediliyor.

Alabalıktan yıllık 8 milyon euro gelir

Kahramanmaraş’ta 41 adet Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi olan balık üretim işletmesi faaliyet gösterirken, bunların çoğunluğu alabalık üretimi yapıyor. Su zengini kentte baraj göllerinde 18, beton havuzlarda ise 23 tesiste üretim yapılıyor. Dünyanın dört bir yanına gönderilen tatlı su balığı olan alabalıktan yılda ortalama 8 milyon euro gelir elde ediliyor. Denize kıyısı olmayan kentte yıllık yaklaşık 5 bin don balık üretimi yapılıyor.

Kılavuzlu Baraj göletinde üretimi yapılan alabalık tesisi sahiplerinden İbrahim Sarı, Türkiye’nin farklı noktalarına alabalık gönderildiğini kaydetti. İnsanların baraj kıyılarını kirletmemelerini isteyen Sarı, “Balık üretimi noktasında yurt dışına balık satışlarımız var. Bizim tesis olarak sadece yurt içine yılda 250 ton balık gönderiyoruz. Yurt için de de çeşitli illere sevkiyatlarımız var. Aynı zamanda çeşitli tesislerin yurt dışı ihracatları da bulunuyor. Bu konuda Pazar sıkıntımız yok. Kahramanmaraş’ta alabalık ve deneme aşamasında olan yayın balığı üretimi var. Yayın balığının pazarlaması yok ama alabalıkta biliyorsunuz şehrimizin denizi yok ama göletleri ve barajları bilindiği gibi Türkiye’ye yetecek şekilde balık üretimi var. Barajların kıyılarına dökülen pisliklerle ilgili şikayetçiyiz ve doğaya zarar veriliyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta balık üretiminin yılın dört mevsiminde olduğunu ve taze balığın bulunduğunu söyleyen Su Ürünleri Mühendisi Feridun Özdemir ise, üretilen balıkların başta Rusya ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. Özdemir, “Rusya ve Avrupa ülkeleri gibi yerlere ihracat yapılıyor. Ayrıca Kahramanmaraş bölgesine değil çevre illere de satışlar yapılıyor. Balık üretimi açısından sadece kış mevsiminde değil de bütün aylarda üretilen ve en taze bulunan balık kentimizdir. Özellikle çocukların beyin gelişimi açısından balık tüketilmesi gerekir” diye konuştu.

Balıkçı Kudbettin Özdemir, “Kahramanmaraş’ta balık yiyen insan bir daha yemek ister. Burada her şey çok güzeldir. Herkesi Kahramanmaraş’a bekleriz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
alabalık kahramanmaraş

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