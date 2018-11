Alibaba 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı! Bekarlar Günü'nde kendi rekorunu kırdı

En güçlü ikinci ekonomiye sahip Çin, her yıl 11 Kasım’ı Bekârlar Günü olarak kutluyor. Her özel gün gibi bu gün de alışveriş dünyası için yeni bir konsept anlamına geliyor. Dünyanın en büyük alışveriş festivali olarak da bilinen Bekârlar Günü’nde gözler, her yıl olduğu gibi bu yıl da online alışveriş sitesi Amazon’un Çinli rakibi Alibaba Group’taydı.

İki sene önce 3. 9 milyar dolarlık satış rakamına ulaşan Alibaba, geçen yıl sadece 12 saatte değeri 18 milyar doları aşan ürün sattı. İnternet sitesinden yapılan alışverişler, iki dakikada bir milyar doları, bir saatte 10 milyar doları buldu.

Alibaba bugün başlayan festival kapsamında ise 85 saniyede 1 milyar dolarlık satış yaptı.

GEÇEN YIL BLACK FRIDAY'İ GEÇMİŞTİ

Çin’in “tüketim ölçeri” olarak bilinen bu gün, geçtiğimiz yıl ABD’nin alışveriş festivalleri Black Friday ve Cyber Monday’in toplam satışını geçmişti. Geçen yılki 17.7 milyar dolarlık satıştan sonra Çin para birimi yuan, dolar karşısında güçlenmişti.

Bekârlar Günü, Alibaba’nın sekiz yıldır kullandığı “Bulut teknolojisi” için de iyi bir sınav. Çünkü bilgisayar işlemlerinin zirve yaptığı günde saniyede ortalama 175 bin para transferi oluyor. JPMorgan tahminlerine göre Çin’de bulut teknolojisi 2021’de 152 milyar yuana ulaşacak. 2009’da hayata geçen Alibaba Cloud’un bu rakamdaki payı ise yüzde 60 olacak.