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Altın fiyatları 14 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

GUNDEM HABERLERİ  | 14.08.2019 09:01 | Son Güncelleme

Türkiye’de hem büyük hem küçük yatırımcılar, birikim yapmak isteyenler altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediyorlar. Peki altında son durum nedir? İşte çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ve diğer güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları 14 Ağustos: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

14 Ağustos saat 09.00 itibari ile altın fiyatları ne durumda? Piyasaların en yakından takip edilen en önemli faktörlerinden biri de altın fiyatlarıdır. Hemen her gün Altın fiyatları ne durumda, yükseliyor mu azalıyor mu, çeyrek altın ne kadar gibi konular gerek yatırımcıların gerekse de birikim yapmak isteyenlerce araştırılıyor.

ALTIN FİYATLARI XXXX

Çeyrek altın fiyatı: 430,41
Gram altın fiyatı: 260
Yarım altın fiyatı: 858,12
Cumhuriyet altını fiyatı: 1735,00

Altın piyasasındaki diğer detaylara (iniş, çıkış, alış satış farkı ) ve diğer altın birimlerinin fiyatlarına Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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