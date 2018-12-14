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Amazon.com.tr’den Yılbaşı Hediye Rehberi

GUNDEM HABERLERİ  | 14.12.2018 15:28 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr yılbaşı hediye alışverişini kolaylaştırıyor.

Amazon.com.tr’den Yılbaşı Hediye Rehberi

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı hediyesi seçme telaşının yaşandığı bu günlerde Amazon.com.tr, en iyi yılbaşı hediyesini en kolay şekilde almak isteyenlere yılbaşı alışverişine özel hazırladığı ‘hediye rehberi’yle pratik ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Amazon.com.tr, yılbaşı alışverişi yapma telaşında olan müşterilerinin hediye seçme ve uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetini giderecek yeni hizmetini duyurdu. Türkiye’deki tüm müşterilerini birçok farklı kategori altında gruplandırdığı yılbaşına özel hediye seçenekleriyle karşılayan Amazon.com.tr, ‘Yılbaşı Hediye Rehberi’yle ne alsam derdine son veriyor. Teknoloji meraklılarından kitap kurtlarına, spor severlerden bakımına düşkünlere, hünerli şeflerden ev meraklılarına kadar birçok farklı müşteriye hitap eden farklı hediye seçeneklerini kategorilendiren Amazon.com.tr’de her bütçeye uygun hediye alternatfileri yer alıyor.

Amazon.com.tr hediye rehberini kullanan kullanıcılar ister ceplerine uygun bütçe aralığını ister kişiselleştirilmiş kategorilerden birini seçerek en iyi alternatiflere hızlıca ulaşabiliyor. Amazon.com.tr’nin yılbaşı hediye rehberinde yer alan yüz binlerce ürün, uygun fiyat ve 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla kullanıcıları bekliyor.

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