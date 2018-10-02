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Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar

GUNDEM HABERLERİ  | 02.10.2018 08:40 | Son Güncelleme

Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildi.

Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar

Ankara'da ekmeğe yönelik zammın ardından dün Ticaret Bakanlığı, zam kararının durdurulduğunu açıklamıştı. Son gelen bilgiye göre, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildi.

Valilikten ekmek fiyatının tarifesinin tespitine yönelik yapılan açıklamada, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin, 25 Eylül 2018 tarihli ekmek fiyat tarifesinin değiştirilmesine ilişkin kararının, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62 inci maddesi hükümleri çerçevesinde, Ankara Valiliği ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcileri arasında yapılan müzakereler neticesinde, 01.10.2018 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edildiği belirtilerek eski tarife üzerinden ekmek satışlarının devamına karar verildiği vurgulandı.

BAKANLIK AÇIKLAMASINDA NE DENİLMİŞTİ?

Ticaret Bakanlığı ekmek fiyatlarına ilişkin, "Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekmek fiyatlarının, Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ile Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, iller veya ilçelerde esnaf için ilgili esnaf ve sanatkarlar odaları, tacirler için ise ticaret odaları tarafından hazırlanan fiyat tarifelerine istinaden belirlendiği vurgulandı.

Bu kapsamda, ekmek fiyatıyla ilgili, ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu, Ticaret İl Müdürü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü ile esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, tarifeyi düzenleyen oda ve ilgili belediyenin temsilcilerinden oluşan heyetin değerlendirmesinin alındığını aktarılan açıklamada, "Heyetin değerlendirmesi ve ilgili meslek komitesinin görüşü de dikkate alınarak yönetim kurulunca ekmek tarifesine ilişkin teklif oluşturulmaktadır. Hazırlanan bu teklif Bakanlığımızın görüşüne sunulmakta ve daha sonra yapılacak ilk toplantıda oda meclisinin onayına sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlanan tarifeler oda meclisinin onayı ile yürürlüğe girmektedir. Esnafımız için belirlenen tarifelerde de benzer bir süreç söz konusudur." ifadesine yer verildi.

"TARİFEYE UYMAYANA YAPTIRIM UYGULANACAK"

Açıklamada, ekmek fiyat tarifesinin belirlenmesine ilişkin mevzuatta yer alan usul ve esaslara riayet edilmeden ve Bakanlığın görüşü alınmadan tarife belirlenmesinin mümkün olmayacağına işaret edilerek, şöyle devam edildi:

"Diğer taraftan, Bakanlığımızca 28/09/2018 tarihinde yürürlüğe konulan Yönetmelikle, hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce, azami fiyatları tarifeyle belirlenen malların temini karşılığında üreticiye birim miktar başına tarifedeki azami fiyatın yüzde 85'inden daha az ödeme yapılamayacağı düzenlenmiş ve halihazırda 28.09.2018 itibarıyla mevcut tarifede değişiklik yapılmaksızın üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış bulunmaktadır. Ekmek üreticilerine yönelik yapılan maliyet azaltıcı bu tedbire rağmen halkın temel gıda maddesi olan ekmek fiyatlarının speküle edilerek artırılmasına dair haksız ve yetkisiz girişimler müşahede edilmektedir. Bakanlığımız, Ankara ilinde tarifenin 200 gram ekmeğin fiyatı azami 1 lira olacak şekilde uygulanmasına ilişkin görüş belirtmiş olup, ekmeğin 1 liranın üzerinde satılmasına Bakanlığımızca uygun görüş verilmemiştir."

Bakanlığın görüşü alınmadan uygulamaya koyulan ekmek fiyat tarifelerinin hükümsüz olduğu belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"Belirlenen tarifenin dışında satış yaptığı tespit edilenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirlerin alınacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
halkda elektrık ve dogal gaz zammını uygun gormuyor sayın bakanlar onuda gerı alın
01.10.2018 tarihinde saat;17.30 da Ankara Batıkent Metro son durakta bulunan GİMSA ve Çağdaş markette normal ekmek 1,25 TL idi. Hatta ben de Çağdaş marketten 1,25 TL:ye satın aldım.
Ekmeğin gramajıyla oynayan fırıncıya yüklü ceza kesilsin. Ey Vatandaşş ! Zam, sadece cebinden çıkan parayla görünmez. Grama bak grama...
demek ki odadan vekil belediye başkanı falan çıkacak :):):)
Adana kozan a gelin bakın fiaat 1,25 Ticaret bakanlığı gelip kontrol ederse
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