Ankara'dan Bakü'ye doğrudan uçuşlar başladı

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Odanın çalışmalarıyla Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşlara yeni bir hat daha eklendi. Berlin, Frankfurt, Viyana, Paris, Londra, Roma ve Tiflis'e uçuşların ardından Türk Hava Yolları'nın Ankara'dan doğrudan Bakü seferleri başladı.

TİCARET VURGUSU



ATO heyeti de Ankara-Bakü uçuşunu desteklemek amacıyla Azerbaycan'ın başkentine seyahat etti. Söz konusu uçuş öncesi, Türk Hava Yolları Ankara Satış Müdürlüğü ve Baran başkanlığındaki ATO heyetinin katılımıyla tören düzenledi.

ATO Başkanı Baran, "Ankara, Anadolu'nun dünyaya, dünyanın da Anadolu'ya açılan kapısı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşliğin ticaret rakamlarına da yansımasını arzu ettiklerini vurgulayan Baran, "Ankaralı iş insanlarına direkt uçuşlara sahip çıkmaları için çağrıda bulunuyorum. Eğer biz seferlere sahip çıkar ve gerekli doluluğu sağlarsak THY yönetiminden başka hatlar isteriz ve Ankara'mızın ticaret hacmini daha üst seviyelere çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.