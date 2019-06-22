FİNANS

'Ankara'nın ticaret hacmini artırmaya çalışıyoruz'

GUNDEM HABERLERİ  | 22.06.2019 13:15 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ortaya koydukları projelerle üyelerinin ticarette önlerini açmaya çalıştıklarını belirterek, "Ankara'nın ticaret hacmini genişletmek için üyelerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

'Ankara'nın ticaret hacmini artırmaya çalışıyoruz'

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki heyet Petlas Fabrikası'nı ziyaret etti ve buradaki üretim aşamalarını yerinde inceledi.

Baran, sektörlerin gelişimine yönelik faaliyetler organize ettiklerini belirterek, "Sektörlerin sorunlarını ortadan kaldırarak üyelerin ticarette önlerini açmaya çalışıyoruz. Ankara'nın ticaret hacmini genişletmek için üyelerimizin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Sektörel sorunlara çözüm üretmek ve çalışmalarına değer katmak için üyelerimizi destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

PARTNERYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son haliYatağının üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdı! İşte terk edilen canlının son hali
Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yüzde 0...Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yüzde 0...
Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı! Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Odası ankara Gürsel Baran

En Çok Okunan Haberler

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Zorunlu çalışma süresi düşürüldü

Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerine müjde

Bakan Kurum: Kurallar değişiyor, herkes yapamayacak

Bakan Kurum: Kurallar değişiyor, herkes yapamayacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Akın ettiler! 3 günde 3 ton tüketildi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Torba teklif komisyonda kabul edildi

Torba teklif komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Zorunlu karşılıklarda değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık yüzde 0...

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB'den ortak ATM dönemi!

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Emre Kurttepeli yeniden başkan seçildi

Emre Kurttepeli yeniden başkan seçildi

Endeavor Türkiye, girişimcilik ekosistemini geliştirmeye devam ediyor!

Endeavor Türkiye, girişimcilik ekosistemini geliştirmeye devam ediyor!

Havayı kirletenlere son 1,5 yılda 15,5 milyon lira ceza

Bunu yapan yandı! Dev ceza...

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.