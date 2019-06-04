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Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede!

GUNDEM HABERLERİ  | 04.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük barajı olan Atatürk Barajı'nda doluluk oranının yüzde 95'e yaklaştığını ve bu oranın son 7 yılın en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.

Atatürk Barajı'nda doluluk rekor seviyede!

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fırat havzasına 2019 yılında mevsim normallerinin çok üzerinde yağış düştüğünü belirtti.

Havzadaki Atatürk, Keban ve Karakaya barajlarında su kotunun maksimum seviyeye ulaştığını dile getiren Aydın, yaklaşık bir aydır 3 barajın da dolu savaklarının açıldığını bildirdi.

Aydın, şöyle devam etti:

"Bu yıl havzada etkili olan yağışlar sayesinde barajın su seviyesi geçen yıla göre 530 kotundan 538 kotunu aşmış durumdadır. Su seviyesinin bu kota ulaşması sevindiricidir. Atatürk Barajı'nda doluluk oranı yüzde 95'e yaklaştı. Barajdaki bu doluluk oranı, son 7 yılın en yüksek seviyesidir. Bölgenin içme suyu ihtiyacını uzun süre bu barajımız karşılamaya devam edecektir. Yıllık ortalama su akışı 26 milyar 654 milyon metreküp olan Atatürk Barajı, 48,7 milyar metreküp su depolama hacmine sahip. Bu miktardaki su, Türkiye'nin 7 yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kapasiteyi ifade ediyor."

BEREKETLİ OVALARI SUYLA BULUŞTURUYOR

GAP bölgesinde yaklaşık 10 milyon dekar verimli arazinin suyla buluştuğunu söyleyen Aydın, sulama sayesinde artan tarım gelirlerinin de milli ekonomiye katkıya dönüştüğünü belirtti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bereketli ovalarda verimliliğin arttığını vurgulayan Aydın, "Barajımız, başta Şanlıurfa, Harran, Mardin, Ceylanpınar, Siverek-Hilvan ve Suruç ovaları olmak üzere bölge genelinde milyonlarca dekar araziyi suyla buluşturuyor. Tamamlanma aşamasına yaklaşan sulama projelerinin bitmesiyle barajımızdan 2,5 milyar doları aşkın sulama getirisi sağlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"SAYILI BARAJLARDAN"

Atatürk Barajı'nın 1993 yılında tamamlanarak elektrik üretimine başladığına dikkat çeken Aydın, şunları kaydetti:

"Atatürk Barajı enerji, tarım ve hizmet sektörlerinde ülkemize önemli ekonomik katkı sağlıyor. Gövde hacmi bakımından dünyanın en büyük 5. barajı olan Atatürk Barajı, Avrupa'nın ve ülkemizin de en büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük 3. taşkın kontrol hacmine sahip olan baraj, yapay olmasına rağmen ülkemizin en büyük 3. gölünün oluşmasına da vesile oldu."

Aydın, Atatürk Barajı'nda balık yetiştiriciliği ve avcılığının da yapıldığını belirterek, barajın özellikle sazan türünün yetiştirilerek bölgenin gıda çeşitliliğine ve yeni iş alanlarına kavuşmasına katkı sağladığını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Barajı Devlet Su İşleri DSİ

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