Atos, müşteri odaklı yaklaşımıyla dijital dönüşüme rehberlik ediyor

Yılda 12 milyar Euro’yu aşan cirosuyla dünyanın önde gelen IT hizmetleri firmaları arasında yer alan Atos, 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’deki projelerini, yeni teknolojiler ve üstün servis anlayışıyla daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Savunma, üretim, finans, sağlık, perakende gibi farklı sektörlerdeki şirketlere kurumsal teknoloji çözümleri sunan Atos, veri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla özel sektörün ve kamu sektörünün dijital dönüşüm süreçlerinde aktif rol almaya devam ediyor. KAPSAMLI HİZMET YELPAZESİ



Atos Türkiye CEO’su Olivier Ventura, şirketin yeni dönemdeki hedeflerini paylaşırken, özellikle bulut teknolojilerindeki yatırımları ve projeleriyle dijital dönüşümü destekleyeceklerini vurguladı. Tüm dünyada bilişim teknolojilerinin artık bulut etrafında şekillendiğini belirten Ventura, geçtiğimiz yıl içinde Google Cloud ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin de bu kapsamda büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Google Cloud ile açık bulut konusunda iş ortaklığı yaptıklarını belirten Olivier Ventura, Atos’un bu sayede işletmelere hibrit bulut, veri analitiği, makine öğrenmesi teknolojileri ve dijital işletmeler konularında yepyeni ve güvenli iş çözümleri sunduğunu açıkladı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tuğba Altıntop'tan şoke eden suçlama! Kervansaray’dan finansal sürdürülebilirlik atağı! TÜSİAD'dan 'yeniden seçim' açıklaması!

Türkiye'de başlattıkları ‘bulut yolculuğu’nun heyecan verici olduğunu söyleyen Ventura, gelecek dönemde bulutun yanı sıra kamuya özel IT hizmetleri ve dış kaynak kullanımı konularına da ağırlık vereceklerinin ve kapsamlı portföylerini ülkemizdeki işletmelerin hizmetine sunacaklarının altını çizdi. Verinin artık global bazda en değerli varlık haline dönüştüğünü ifade eden Ventura şöyle devam etti: “Bugün veri, şirketlerin verimliliğini artırmak açısından en önemli araç. Ama aynı zamanda da korunması, düzenlenmesi ve serbest dolaşımının sağlanması gereken bir hazine. Bu anlamda bulut teknolojileri çok önemli fırsatlar sunuyor. Devasa boyuttaki veriler artık bulut ortamına akıyor; diğer bir deyişle şirketler dev bir okyanusta yüzüyorlar. Biz de Atos olarak şirketlerin bu okyanusta güvenle yolculuk etmelerini sağlıyoruz. Her ne kadar bulut teknolojilerinin uygulanmasına özel sektör şirketleri öncülük etse de aslında bu teknoloji kamu kurumlarını da yakından ilgilendiriyor, çünkü kamu, dijital dönüşümün çok önemli bir parçasını oluşturuyor.”