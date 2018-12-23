FİNANS

AVM'lerle ilgili önemli açıklamalar

GUNDEM HABERLERİ  | 23.12.2018 09:37 | Son Güncelleme

AYD Başkanı Hulusi Belgü, Türkiye'deki alışveriş merkezleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

AVM'lerle ilgili önemli açıklamalar

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü, "Alışveriş merkezleri olarak 2018 yılını yaklaşık 130 milyar TL ciro ile kapatacağız. 2019 yılı için ise öngörümüz 160 milyar TL" dedi.

AVM'lerdeki ziyaretçi sayısına dikkat çeken Belgü, "Yıl sonu itibarıyla 2,3 milyar ziyaret sayısına ulaşacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.

Belgü'nün açıklamaları şöyle:

"Türkiye’de şu anda faaliyet gösteren 412 AVM bulunuyor. Türkiye’nin 81 ilinin 63'ünde AVM'miz var. 2019 yılında da ortalama 8-10 yeni AVM’nin açılacağını öngörüyoruz"

"ELBETTE Kİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

"Kurdaki dalgalanma, 15 milyar dolar civarında bankalara kredi borcu olan fakat kiralarını TL ile tahsil eden AVM yatırımcısını elbette ki olumsuz etkiliyor. Bu anlamda AVM yatırımcılarının bankalarla görüşerek iş birliği yapmaları gerekecek"

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş merkezi AVM

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