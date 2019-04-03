Avrupa Türklerle kalkınıyor

Beş kıtadan 67 ülkenin ortak olduğu, 55 Milyar Euro bilanço büyüklüğüne Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle iş birliğini genişletiyor. 2018 yılında Türkiye’de farklı sektörlerden 34 farklı projeye yatırım yapan EBRD’nin iş birliğine gittiği firmalar arasında sektörünün önde gelen markaları yer alıyor.

Dünyada yüksek ve sürdürülebilir büyüme performansı sergileyen, bunun yanında güçlü finansal yapılara sahip firmalara yaptığı yatırımlarla bilinen EBRD’nin bugün itibarıyla Türkiye’deki toplam yatırım portföyü yaklaşık 7 Milyar Euro seviyesinde. Bu portföyün en önemli bölümünü yüzde 32’lik pay ile sanayi, ticaret ve tarım oluşturuyor. Bunu yüzde 28 ile finansal kurumlar, yüzde 22 ile altyapı takip ederken, kalan yüzde 19’luk pay ise enerjiye ayrılmış durumda.

11 MİLYAR EUROLUK YATIRIM



Bugüne kadar Türkiye’de toplam 282 projeye, 11 Milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapan EBRD’nin portföyündeki şirketler arasında Türkiye’nin en itibarlı ve yenilikçi firmaları bulunuyor. Son olarak Türkiye’nin yükselen markaları arasında yer alan modanisa.com’a yatırım yapan; Koç Topluluğu şirketlerinde Arçelik ile 1 Milyar TL’lik kredi anlaşması imzalayan EBRD geçmiş dönemde de Türkiye’nin önde gelen bankaları Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası ve Fibabanka gibi kuruluşlarla önemli finansal iş birliklerine imza atmıştı.