FİNANS

Avrupa Türklerle kalkınıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:30 | Son Güncelleme

Türkiye’de yaşanan ekonomik konjonktürel dalgalanmalara rağmen Avrupalıların Türk şirketlerine ilgisi devam ediyor. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), son yıllarda Rönesans Holding, Nef, Arçelik, Yapı Kredi, Garanti, İş Bankası ve Migros gibi sektörlerinin önde gelen firmalarıyla önemli iş birliklerine giderken Türkiye’deki yatırımlarını 11 Milyar Euro’nun üzerine çıkardı.

Avrupa Türklerle kalkınıyor

Beş kıtadan 67 ülkenin ortak olduğu, 55 Milyar Euro bilanço büyüklüğüne Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye’nin önde gelen şirketleriyle iş birliğini genişletiyor. 2018 yılında Türkiye’de farklı sektörlerden 34 farklı projeye yatırım yapan EBRD’nin iş birliğine gittiği firmalar arasında sektörünün önde gelen markaları yer alıyor.

Dünyada yüksek ve sürdürülebilir büyüme performansı sergileyen, bunun yanında güçlü finansal yapılara sahip firmalara yaptığı yatırımlarla bilinen EBRD’nin bugün itibarıyla Türkiye’deki toplam yatırım portföyü yaklaşık 7 Milyar Euro seviyesinde. Bu portföyün en önemli bölümünü yüzde 32’lik pay ile sanayi, ticaret ve tarım oluşturuyor. Bunu yüzde 28 ile finansal kurumlar, yüzde 22 ile altyapı takip ederken, kalan yüzde 19’luk pay ise enerjiye ayrılmış durumda.

11 MİLYAR EUROLUK YATIRIM

Bugüne kadar Türkiye’de toplam 282 projeye, 11 Milyar Euro’nun üzerinde yatırım yapan EBRD’nin portföyündeki şirketler arasında Türkiye’nin en itibarlı ve yenilikçi firmaları bulunuyor. Son olarak Türkiye’nin yükselen markaları arasında yer alan modanisa.com’a yatırım yapan; Koç Topluluğu şirketlerinde Arçelik ile 1 Milyar TL’lik kredi anlaşması imzalayan EBRD geçmiş dönemde de Türkiye’nin önde gelen bankaları Garanti Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası ve Fibabanka gibi kuruluşlarla önemli finansal iş birliklerine imza atmıştı.

DÜNYADA BİR İLK

Bu süreçte çok sayıda ilke de imza atan EBRD, dünyada ilk kez gayrimenkul üretmek için bir ortaklık anlaşmasına imza atmış ve Nef ile birlikte 120 Milyon Dolar sermayeli Nef - EBRD Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’yi kurmuştu. Söz konusu ortaklık önümüzdeki dönemde İstanbul’da ve Anadolu’nun çeşitli şehirlerinde Nef markalı konut projeleri ve Novu markalı öğrenci yurtlarını hayata geçirecek. Ortaklık kapsamında iki taraf her biri 60 milyon dolarlık bir katkıyla, Nef’in Türkiye’de büyüyen orta sınıfa yönelik özgün konut konseptlerini hayata geçirecek. Bu sermayeye ek olarak, proje bazlı finansmanlar ile yatırım miktarı 600 milyon doları geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Nef arçelik Rönesans Holding

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