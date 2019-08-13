Bakan açıkladı: Hedef 2023'e kadar 7 milyar fidan

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin akciğeri, süsü ve gücü olan orman varlığını korumak ve artırmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanı, 2018 itibarıyla 22,6 milyon hektara çıkarıldı. 16 yıllık süreçte 5,27 milyon hektarda 4 milyar 324 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Geçen yıl ise 263 milyon 76 bin fidan dikildi.

Açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli'nin göreve başlamasının ardından 1 Ağustos 2018-8 Temmuz 2019 döneminde 255 milyon 433 bin fidan dikimi yapıldı.

Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla ağaçlandırma yapılan ülke konumunda bulunan Türkiye, orman alanlarının artırılması sayesinde erozyonun önlenmesi açısından da önemli mesafe katetti.

1970'lerde 500 milyon ton olan erozyonla kaybedilen toprak miktarı 154 milyon tona geriledi. Bu rakamın 2023'te 130 milyon tona çekilmesi hedefleniyor.

"ORMANLARIN BİRÇOK NOKTADA ÖNEMİ VAR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, ormanların ülke için bir güç olduğuna işaret etti.