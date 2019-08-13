FİNANS

Bakan açıkladı: Hedef 2023'e kadar 7 milyar fidan

GUNDEM HABERLERİ  | 13.08.2019 11:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2023 yılına kadar 6 milyon 191 bin hektar alanda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Böylece orman varlığımızı 23,5 milyon hektara, yani ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmış olacağız." ifadesini kullandı.

Bakan açıkladı: Hedef 2023'e kadar 7 milyar fidan

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin akciğeri, süsü ve gücü olan orman varlığını korumak ve artırmak için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 2002'de 20,8 milyon hektar olan orman alanı, 2018 itibarıyla 22,6 milyon hektara çıkarıldı. 16 yıllık süreçte 5,27 milyon hektarda 4 milyar 324 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Geçen yıl ise 263 milyon 76 bin fidan dikildi.

Açıklamaya göre, Bakan Bekir Pakdemirli'nin göreve başlamasının ardından 1 Ağustos 2018-8 Temmuz 2019 döneminde 255 milyon 433 bin fidan dikimi yapıldı.

Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla ağaçlandırma yapılan ülke konumunda bulunan Türkiye, orman alanlarının artırılması sayesinde erozyonun önlenmesi açısından da önemli mesafe katetti.

1970'lerde 500 milyon ton olan erozyonla kaybedilen toprak miktarı 154 milyon tona geriledi. Bu rakamın 2023'te 130 milyon tona çekilmesi hedefleniyor.

"ORMANLARIN BİRÇOK NOKTADA ÖNEMİ VAR"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Pakdemirli, ormanların ülke için bir güç olduğuna işaret etti.

Pakdemirli, ormanların, küresel ısınmayı engelleme, kirli havayı süzme, iklimi düzenleme, yağışları çoğaltma, su kaynaklarını koruma, bataklıkları kurutma, erozyon, sel ve taşkınları önleme, gürültü kirliliğini azaltma, rüzgarın şiddetini hafifletme gibi birçok noktada önemi bulunduğunu bildirdi.

Ormanların, yaban hayatını ve hayvan çeşitliliğini muhafaza etme, tarım ve hayvancılığa imkan verme, turizmi geliştirme, insanların ruh dinginliğini ve beden sağlığını artırma gibi işlevleri de bulunduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "İnşallah 2023 yılına kadar 6 milyon 191 bin hektar alanda 7 milyar fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Böylece orman varlığımızı 23,5 milyon hektara, yani ülkemiz yüzölçümünün yüzde 30'una çıkarmış olacağız." ifadesini kullandı.

(AA)

PARTNERGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınızGelinlerin-öncesi sonrası fotoğrafları! Şoke olacaksınız
Türkiye'ye akın ediyorlar! Türkiye'ye akın ediyorlar!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli fidan ağaç

En Çok Okunan Haberler

İlçeye girişler kapatıldı

İlçeye girişler kapatıldı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Şort giydiği için linç edilmişti! Bayram paylaşımı büyüledi

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Hükümet ile Türk-İş anlaştı

Türkiye'ye akın ediyorlar!

Türkiye'ye akın ediyorlar!

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Toplu sözleşmeyle ilgili yeni gelişme

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

4 bilezikle iş kurdu, şimdi paraya para demiyor!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'ye akın ediyorlar! Sağlık turistinin harcaması 2 bin doların üzerinde

Türkiye'ye akın ediyorlar!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan flaş yıllık izin kararı

Otellerde 2020 rezervasyonları başladı

Türkiye rekora hazırlanıyor! 2020 için şimdiden başladı

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

Bu keçilerin sütlerine büyük ilgi! 'Kansere iyi geliyor'

Bu keçilerin sütü bir başka

Basın İlan Kurumu’ndan konkordato ilanları için açıklama

Basın İlan Kurumu o iddiaları yalanladı!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.