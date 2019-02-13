FİNANS

Bakan açıkladı! Online tanzim satışlar başlıyor

GUNDEM HABERLERİ  | 13.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Tanzim satışlarını, yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz" dedi.

Bakan açıkladı! Online tanzim satışlar başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekun mücadele kapsamında vatandaşlara ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulamaya koyulan tanzim satışlarının yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatılacağını açıkladı. Bakan Turhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Vatandaşlarımızın tanzim noktalarında sıra beklememesi, sebze ve meyvelerini uygun şartlarda ucuz olarak alabilmeleri için Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com olarak sorumluluk üstlendik. Vatandaşımıza ekstra ücret yansımaması ve uygulamada avantajların artırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte çaba içerisindeyiz. e-Tanzim uygulamamamızın süratle başlatılması için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.

Vatandaşlar, e-Tanzim ürünlerine https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak linki üzerinden ulaşabilecek.

Online mağazada sergilenen ürün ve fiyatları şöyle:

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Anahtar Kelimeler:
tanzim satışlar eptt Cahit Turhan

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
Komik olmayın sayın bakan, Siz internetten meyve sebze siparişi verecek misiniz, iadesi ile uğraşacak mısınız?
BUNLAR İYİCE KAFAYI YEDİLER KİMLERİN ELİNE KALDIK ALLAHIM
stoklarda tükenmiş yazıyor hepsinde. şaka gibi ülke valla
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