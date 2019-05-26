Bakan açıkladı! Tır kuyruklarını azaltacak takip sistemi geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tır takip sistemleri ile ilgili açıklama yaptı. Pekcan, "Gümrük kapılarında tır kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin tırları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek" dedi.
Pekcan'ın açıklamaları şöyle:
Yeni sistem ile gümrük idareleri kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabilecek.
Etkin risk analiziyle kaçakçılığa karışması muhtemel araçlara daha erken müdahale edilebilecek.
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