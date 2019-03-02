FİNANS

Bakan Albayrak: Albayrak: Masaya yumruğumuzu vurduki doları düşürdük

GUNDEM HABERLERİ  | 02.03.2019 14:44 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Rize'de halka hitap etti. Ekonomi gündemine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Ekonomimize tüm saldırıları püskürtüp, yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bakan Albayrak: Albayrak: Masaya yumruğumuzu vurduki doları düşürdük

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

Dünyanın en büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. O saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak diye hayaller kurdu. Ancak biz o saldırılara karşı masaya yumruğumuzu vurduk ve doları 5 liraya düşürdük.

KOBİ VE ESNAFA BÜYÜK DESTEK

Son bir iki ayda ekonomideki önemli gelişmelerle birlikte 81 bin KOBİ'mize 25 milyar liralık çok uygun maliyetlerle kredi imkanı sağladık. Yaklaşık 77 bin 500 esnafımıza da son bir ayda 7,5 milyar liralık finansman sağladık.

2,5 MİLYONA İSTİHDAM SAĞLANACAK

Bu hafta iş dünyası ile bir araya geldik ve bu yıldan itibaren 2,5 milyon kişiye istihdam sürecini de başlattık. Tüm bu saldırıları püskürtüp, yolumuza daha da sağlam adımlarla devam edeceğiz. (AA)

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Hazine ve Maliye Berat Albayrak dolar Rİze

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