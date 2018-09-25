FİNANS

Bakan Albayrak: İhtiyaç halinde bankalara destek veririz

GUNDEM HABERLERİ  | 25.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi. Fitch'ın Türkiye'deki bankalarla ilgili uyarısına da yanıt veren Albayrak, "İhtiyaç halinde bankalara gereken desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak: İhtiyaç halinde bankalara destek veririz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Ticaret Odası, Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle New York'ta düzenlenen "Türkiye'nin Finansal Reformları ve Türk Ekonomisi" temalı konferansta Amerikan iş dünyası temsilcilerine hitap etti.

Dünyanın yüzyıllardır en zorlu bölgelerinden birinde Türkiye'nin, en istikrarlı ülke olarak öne çıktığına işaret eden Albayrak, özellikle ekonomi alanında son 16 yılda büyük bir başarı hikayesi yazıldığını vurguladı.

"DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN ÖNCELİĞİMİZ ULUSAL GÜVENLİK OLDU"

Berat Albayrak, ihracattan altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda ciddi gelişme kaydedilen bu dönemde, AK Parti hükümetleri için ekonominin her zaman birinci öncelik olduğunu söyledi.

Buna karşın Türk hükümetinin, önceliği, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından ulusal güvenliğe vermek zorunda kaldığını belirten Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben Eylül 2011 döneminde New York'ta yaşıyordum. Bu nedenle Amerikalıların 11 Eylül saldırıları sonrasında nasıl bir travma yaşadığını iyi biliyorum. Bu empatik yaklaşımla sizler, 11 Eylül'de yaşadığınız acının, onlarca, hatta yüzlerce katını tecrübe ettiğimizi bilmelisiniz. 15 Temmuz'da sadece yüzlerce insan ölmedi, binlerce kişi yaralanmadı. Ayrıca, milyonlarca Türk vatandaşı, gecenin bir yarısında demokrasinin yanı sıra çocuklarının geleceğini savunmak için sokaklara döküldü."

Türk tarihinde benzeri bulunmayan darbe girişiminden 24 Haziran 2018'e kadar hükümetin önceliğinin ulusal güvenlik olduğunu vurgulayan Albayrak, bu çerçevede son 2 yılda hem terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya karşı savaşıldığını hem de iç tehditlerin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anlattı.
Albayrak, yaşanan acılara ve zorluklara rağmen Türk halkının AK Parti'yi desteklemekten vazgeçmediğini ifade ederek, "24 Haziran'da güçlü bir çoğunlukla büyük bir zafer kazandık." dedi.

"BÜTÇE DİSİPLİNİ VE FİYAT İSTİKRARI EKONOMİ POLİTİKALARININ ANA SÜTUNLARI"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, zaferle çıkılan seçim sonrasında hayata geçen yeni hükümet yapısı kapsamında bakanlık sayısının 16'ya indirilmesinin hem bütçe disiplini hem de kalkınma bakımından stratejik olarak önem taşıdığını vurgulayarak, yeni dönemde bütçe disiplini ve fiyat istikrarının, ekonomi politikalarının ana sütunlarını oluşturmaya devam edeceğini söyledi.
Albayrak, bu noktada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına yönelik spekülasyonların da son dönemde atılan güçlü para politikası adımlarıyla sona erdiğini bildirdi.

"TÜRKİYE, MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER NOKTASINDA ÇOK RAHAT"

Berat Albayrak, konuşmasında, geçen hafta açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu.
Türkiye'de ilk kez bir ekonomik programa, finans sektöründen akademisyenlere kadar tüm tarafların katkı sağladığını belirten Albayrak, bu sayede çok stratejik, güvenilir, rasyonel ve güçlü bir program oluşturulduğu vurgusunu yaptı.

Albayrak, Türkiye ekonomisinde YEP ile hedeflenen dönüşümün aslında temmuz ayı itibarıyla başladığına işaret ederek, son verilerin bunu desteklediğini kaydetti.

Türkiye'nin makroekonomik göstergeler noktasında çok rahat olduğunu belirten Albayrak, şöyle konuştu:
"Geçen yılın temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 58,7 iken, bu oran Temmuz 2018'de yüzde 70,1'e yükseldi. Ağustos rakamları daha da iyi geldi. Ağustos 2017'de yüzde 69,1 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın ağustos ayında yüzde 83,3'e çıktı.

Biz rakamlardan bahsedildiği zaman çok rahatız. Kamu, hanehalkı, bankaların ve özel sektörün borçlarına baktığımızda, Türkiye'nin gayet parlak bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Türkiye'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 28, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerin ortalaması yüzde 30, küresel ortalama ise yüzde 70 civarında. Bu demek oluyor ki Türkiye, kamu borcu alanında gayet iyi durumda. Hanehalkı borçlanmasının GSYH'ye oranı, Türkiye'de yüzde 16, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 39 ve küresel ortalama yüzde 60. Türkiye bu alanda da iyi."

Albayrak, Türk halkının daha önce yaşanan krizlerden alınan dersler sayesinde Türk lirası üzerinden borçlandığını, bu nedenle söz konusu borçların döviz kurundan etkilenmediğini söyledi.

Bankacılık sektörüne ilişkin borçların GSYH'ye oranının yüzde 26 olduğunu belirten Albayrak, Türkiye'nin bu alanda da diğer yükselen piyasa ekonomileri ve dünya ortalamasından daha iyi bir performans gösterdiğini kaydetti.

Albayrak, Türk özel sektörünün borçlarının GSYH'nin yüzde 65'ine tekabül ettiğini, bunun diğer yükselen ve gelişen ülkelerde yüzde 94'e ulaştığını ifade ederek, "Her şeyi hesaba kattığımızda, Türkiye kamu, hanehalkı ya da özel sektör borçları noktasında spesifik hiçbir sorunla karşı karşıya değildir." dedi.
Bununla birlikte, Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklar konusunda proaktif bir yaklaşım takınacağını belirten Albayrak, bankacılık sektöründe son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle ihtiyaç oluşması durumunda Türk hükümetinin gereken desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

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berat albayrak hazine ve maliye bakanı banka

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Bu açıklamalar neden yapılıyor ülkede kriz mi var sanki sizde yani abartıyorsunuz :)
Türkiye batmış, Halk zor bir ekonomik süreçten geçmektedir. Ekonomi basına verilen demeçlerle düzelmez sayın bakan. Tarihin en büyük batışına ilerliyoruz.
tamam borçlar etkilenmedi ama piyasa bitti bu borçlar nasıl ödenecek sayın bakanım ! enflasyonun bu denli yüksek olduğu bir ülkede ticaret nasıl yapılacak çok merak ediyorum buna ilişkin bir planınız varmı yok batmamıza seyirci mi kalacaksınız
damat bakan işini bilir halleder.
Çaresizlik içinde size inanmak zorundayız
tabi rahat ya ,benzin 7 tl ye yaklaştı dolar 6 tl oldu...bizi kimse yıkamaz yastık altlarımız var ne de olsa......ötv, kdv vs zamlar da dokunmaz bize...kömür 1900 olmuş kime ne dokunur, biz türk milletiyiz evvel ALLAH altından kalkarız bu abd nin...yıkılmayacağız...kemer sıkacağız.. aç kalacağız, ama yine de diz çökmeyeceğiz...o kaddarrrrrrrrrrrrrrrr
Bi halka gereken desteği vermiyorsunuz zaten.
maaş ne alıyorsunuz sayın bakan ? paramız çok ise neden dövize döviz sürerek dur demedik konkardoların önüne geçmediniz.neden merkez bankası faize gitti parasımı yoktu iki taraftan tokatlandı vatandaş.asgari ücrette gelişme olacak mıo,1200-2000 tl kira olan bir ülkedeyiz . trol akp liler atlamadan belirtiyim dedim.3,46 dan 6 yı kabul ettirdiniz helal olsun. bide ev sahiplerini, kasapı manavı da ikna etseniz önünden rahat geçse vatandaş para pul istemeseler , yalanda olsa mutluyuz demi :) 15000 maaş alsam bende mutlu olurdum kayın pederim sağolsun...milletim sağolsun...
Ey albayrak bu dünyada işin iş öteki dünyada kayınpederinin torpili işe yarayacakmı bakalım böyle rahat edebilecekmisin ülke ekonomisi sayende alt üst
matematik biliyo(burası çok önemli)
önce israfı yemeyi içmeyi bırakın en azından azaltın gerisi toparlanır zaten
sen acıklama yapma gozunu seveyım sen acıklama yapınca dolar yukselıyo hemen
üretim,ödemeler durmuş,laf durmuyor,,lafla olsa 16 senedir tayyib konuşuyor,birşeyler olurdu
Mağdur; Sayın bakanım Mağdur olan bankalar değil küçük yatırımcılar, Atpet Borsaya 6 aylık bilançosunu göndermediği çin tahtası kapandı, binlerce ky mağdur SPK nezlinde yardımlarınızı ky TL yatırımlarının heba edilmemesi için Lütfen bir şeyler yapın. Sayğılarımla.
BUNLAR NE CADDEYE ÇIKIYOR NEDE İŞ YERLERİNİ GEZİYOR İŞ YOK İŞ BERAT BEY MİLLET ELİNDEKİ PARAYI HARCAYAMIYOR KORKUYOR İNSANLAR İŞSİZ KALIYOR ÜRETİM YARI YARIYA DÜŞTÜ SENİN OTOMOBİL FİYATLARINDAN NET FİYATINDAN ÇEKTİĞİN %5 SENİN OLSUN ŞİMDİ ORDAN %5 KISIYORSUN YARIN EMLAK VERGİSİYLE HALKI VURACAKSINIZ O OLMAZ İSE CEP TELEFONLARINDAKİ İLETİŞİM VERGİSİNİ ÇAKTIRMADAN ARTIRIRSINIZ HER ŞEYE VERGİMİ OLUR ÖLSÜN BU HALK SİZ AĞA GİBİ BEY GİBİ YAŞAYIN KAYIN BABAN BAŞKAN SEN DAMAT GİDİN BAKALIM NEREYE KADAR GİDECEKSİNİZ ALLAH YÜZÜNÜZÜ GÜLDÜRMEZ İNŞALLAH.....
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