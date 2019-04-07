Bakan canlı yayında açıkladı: Dünya havacılık tarihinin en büyüğü

Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin, "Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik diyebiliriz. Saat 10.00 itibarıyla yüzde 97 oranında tamamlandı" dedi.
Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik. Şu an itibariyle yüzde 97 taşınma işlemleri gerçekleştirildi. 29 Ekim 2018'de başlamıştı.
"PLANLANANDAN KISA SÜREDE BİTTİ"
Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandığını tamamen İstanbul Havalimanı'na nakledilmesi esnasında uçuş koridorlarının birbirini etkilemesi sebebiyle böyle bir taşınma programı oldu. 29 Ekim'den beri yeni havalimanında yolcu trafiğimiz vardı. Bu hafta içinde topyekün taşınma hadisesini 45 saat planlamıştık, 29 saatte bitirdik.
Sadece havalimanı değil, gümrük de taşındı. Bu havalimanında sadece hava taşımacılığı yapan birimler yok. Teknik, mali, muhasebe birimleri var. Bizim Atatürk Havalimanı'nda belirli bir süre kargo uçuşlarımız devam edecek.
"ATIL DURUMDAKİ BÖLGEYİ ISLAH ETTİK"
İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatımızın başlangıcından tamamlayıncaya kadar teknik konularıyla ilgili birçok eleştiri oldu. Dış kaynaklı yurtiçinde seslendirenler tarafından ağırlıklı oldu. Bu eleştirileri devamlı aldık. Gocunmadık... Biz ne yapmamız gerektiğini nasıl yapmamız gerektiği ve niçin böyle bir havalimanına ihtiyaç duyulduğunun bilinciyle hareket ettik. Örselenmiş bir zemindi, madencilik faaliyetleri yapılmıştı. Kömür, kum çıkarılmış, madencilik faaliyetleri olan bir bölgeydi. Biz burayı atıl durumdaki bölgeyi ıslah ettik. İleri teknik ve teknolojiler kullanarak zemin ıslahı yapıldı. Zeminle ilgili bilimsel kurallar ışığında bir havalimanı yapısını taşıyacak şartlarda ıslah edildiği, dolgu teknikleri kullanılarak şimdiki haline getirildi.
42 ayda bitirildi. Havalimanının yapıldığı arazi şartları itibariyle çok yüksek performansla yapımcı firma, her türlü iş programının uygulanması esnasındaki ekip ekipman geceli gündüzlü çalışarak bu hale geldi. Yap-İşlet-Devret olması da önemli bir noktadır. Trafik kulesi ödül almış bir projedir.
İSTANBUL HAVALİMANI ULAŞIMI HAKKINDA
Ulaşım dendiğinde ulaşımda insanların gitmek istedikleri yere istediği ve beklediği zamanda varabilme imkanını bulabilmeleridir. Büyükşehirlerimizde, trafik bakımından, yoğun bölgelerde bazen insanlarımız böyle durumlara uğrarlar. Seyahat edecekleri zamanda trafik varsa istedikleri zamanda gidemezler. İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'na göre ulaşım yollarının yeterli kapasitede olması. Mesafe uzak gelebilir. Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bakırköy'e göre uzak olabilir ama uzaklık ulaşım bakımından zorluk getirmiyor. Hasdal Kavşağı Havalimanı arası 3 şeride çevrildi. Batıdan gelen Çatalca Yassıören 2x3 şeritli. Bu bölgede karayolu trafiği bakımından önümüzdeki 20 yılda sıkıntı beklemiyorum.
"METRO HATTI 2020 YILINDA ULAŞACAK"
Gecikme yok. 2020'nin ilk yarısında Gayrettepe Havalimanı arasındaki metroyu hizmete alacağız. Hazirana gelmeden bitecek. 32 kilometre uzunluğunda bir metro hattı. Seyahat süresi yarım saatten az olacak. İşletim hızımız 80 kilometre olacak. Hattımız 120 kilometreye imkan veriyor. 6 istasyon var. Ortalama 80 kilometreyi getirdiğimizde yarım saatten az oluyor. Gayrettepe istasyonu toplu taşıma sistemleri için bir merkezdir. Çünkü İstanbul'un Taksim'den hatta Yenikapı'dan Hacıosman, Sarıyer'e giden burasıdır, Kabataş'tan gelenin kesiştiği yer burasıdır. Metrobüsün kesiştiği yer burasıdır. Bu bakımdan önemli bir merkezdir. Önemli bir duraktır Gayrettepe istasyonu.
"BÜTÇEYİ ŞİRKETLER KENDİSİ KARŞILADI"
Rakam elimize gelmedi. Her kurum kendi bedelini kendi karşılar. Hava taşımacılığı yapan şirketler var; THY, Onur, Atlas gibi... Yer hizmetleri yapanlar var; Çelebi gibi... İçeride birçok firma var. Herkes kendisi halletti.
"GECİKME VE RÖTAR SORUNU KALMAYACAK"
İstanbul Havalimanı'nın fiziki şartlarından dolayı olmayacak. Atatürk Havalimanı'na göre çok daha büyük kapasiteye sahip. Eski havalimanınmızda saatlik iniş kalkış kapasite 70'si. Burada 3. pist açılmadığı halde 80. Açılınca buradaki kapasite 120'ye çıkacak.
YENİ PİST MART 2020'DE AÇILACAK
Yeni pisti gelecek yıl bugünlerde açacağız. 2020'nın mart ayı olarak düşünülüyor.
Yeni havalimanından faydalanacak yolcular için evi ile uçağa biniş arasındaki sürede yolcularımız bilgilendirilecek. Havalimanı işletmecisi tarafından bilgilendirilecek. Taksim'de oturuyorsunuz. Uçak saatiniz, ne zaman yola çıkmalısınız bilgilendirilecek.
HAVALİMANINA ULAŞIM ALTERNATİFLERİ
Havaist ulaşımı var. İstanbul'dan 20 noktada havalimanına servis yapacak. 2300 adet gidiş geliş yapacak. 90 bin kişiyi günde taşıyacak. Ayrıca İETT otobüsleri de İstanbul'un belirli merkezlerinden 24 saat hizmet verecek. Burada tabii havalimanında taksi hizmetleri de disiplinize edildi.
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