Bakan canlı yayında açıkladı: Dünya havacılık tarihinin en büyüğü

Bakan Turhan, Atatürk Havalimanı'nın taşınmasına ilişkin, "Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik diyebiliriz. Saat 10.00 itibarıyla yüzde 97 oranında tamamlandı" dedi.

Bakan Turhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Dünya havacılık tarihinin en büyük taşınmasını gerçekleştirdik. Şu an itibariyle yüzde 97 taşınma işlemleri gerçekleştirildi. 29 Ekim 2018'de başlamıştı.

"PLANLANANDAN KISA SÜREDE BİTTİ"



Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonların sonlandığını tamamen İstanbul Havalimanı'na nakledilmesi esnasında uçuş koridorlarının birbirini etkilemesi sebebiyle böyle bir taşınma programı oldu. 29 Ekim'den beri yeni havalimanında yolcu trafiğimiz vardı. Bu hafta içinde topyekün taşınma hadisesini 45 saat planlamıştık, 29 saatte bitirdik.

Sadece havalimanı değil, gümrük de taşındı. Bu havalimanında sadece hava taşımacılığı yapan birimler yok. Teknik, mali, muhasebe birimleri var. Bizim Atatürk Havalimanı'nda belirli bir süre kargo uçuşlarımız devam edecek.

"ATIL DURUMDAKİ BÖLGEYİ ISLAH ETTİK"



İstanbul'daki yeni havalimanı inşaatımızın başlangıcından tamamlayıncaya kadar teknik konularıyla ilgili birçok eleştiri oldu. Dış kaynaklı yurtiçinde seslendirenler tarafından ağırlıklı oldu. Bu eleştirileri devamlı aldık. Gocunmadık... Biz ne yapmamız gerektiğini nasıl yapmamız gerektiği ve niçin böyle bir havalimanına ihtiyaç duyulduğunun bilinciyle hareket ettik. Örselenmiş bir zemindi, madencilik faaliyetleri yapılmıştı. Kömür, kum çıkarılmış, madencilik faaliyetleri olan bir bölgeydi. Biz burayı atıl durumdaki bölgeyi ıslah ettik. İleri teknik ve teknolojiler kullanarak zemin ıslahı yapıldı. Zeminle ilgili bilimsel kurallar ışığında bir havalimanı yapısını taşıyacak şartlarda ıslah edildiği, dolgu teknikleri kullanılarak şimdiki haline getirildi.