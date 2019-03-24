Bakan duyurdu! 'Çatı marka' geliyor!

Bakan Pakdemirli, "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli ayrıca, "Yılın ilk yarısını bitirmeden açıklamış oluruz bu markayı. Tarım sektörü için geleceğe yönelik rekolte ve ürün fiyatları tahminleri konusunda meteorolojimiz çalışıyor. Seracılık alanında bizim Türkiye olarak onlara (Katar) verebileceğimiz Batı'dan çok daha fazla şey var" diye konuştu.

Kaynak: AA

