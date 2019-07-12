FİNANS

Bakan duyurdu: Dünyaya örnek olacak adımı bugün attık

GUNDEM HABERLERİ  | 12.07.2019 11:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Yönetmeliğine ilişkin, "Dünyaya örnek olacak bir adımı bugün itibarıyla atmış oluyoruz." dedi.

Bakan duyurdu: Dünyaya örnek olacak adımı bugün attık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kurum, "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
murat kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

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