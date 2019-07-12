Bakan duyurdu: Dünyaya örnek olacak adımı bugün attık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık projesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kurum, "Bugün yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği ile artık ülkemizin tümünde Sıfır Atık Projesi yaygınlaşmış hale gelecek." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

