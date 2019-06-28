FİNANS

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

GUNDEM HABERLERİ  | 28.06.2019 08:44 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, bakanlığa 12 bin 713 personel istihdam edileceğini duyurdu.

Bakan Gül duyurdu! 12 bin 713 personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, personel alımını duyurdu.

Gül'ün açıklamaları şöyle:

Daha önce duyurduğumuz personel alımı için ilanlarımız bugün yayınlanacak. Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12.713 personel istihdam edeceğiz.

İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulhamit Gül adalet bakanı personel alımı

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