Bakan Kurum'dan eczanelerdeki poşet kullanımıyla ilgili önemli açıklama

Eczacıların plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasından eczanelerin muaf tutulmasını istemelerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eczanelerde poşet kullanımıyla ilgili olarak, "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız." dedi.

ECZACILARDAN UYARI



Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasından eczanelerin muaf tutulmasını istedi. Saydan, "Kullanılmış poşetler mikrop bulaşma riskini artırır" uyarısında bulunarak, İngiltere'deki sistemi örnek göstermişti.



