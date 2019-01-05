FİNANS

Bakan Kurum'dan eczanelerdeki poşet kullanımıyla ilgili önemli açıklama

GUNDEM HABERLERİ  | 05.01.2019 13:19 | Son Güncelleme

Marketlerde poşetlerin ücretli olmasının ardından eczacılardan kullanılmış poşetler için 'mikrop bulaşma riskini artırır' uyarısı gelmişti. Bakan Kurum'dan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Bakan Kurum'dan eczanelerdeki poşet kullanımıyla ilgili önemli açıklama

Eczacıların plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasından eczanelerin muaf tutulmasını istemelerinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum eczanelerde poşet kullanımıyla ilgili olarak, "Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız." dedi.

ECZACILARDAN UYARI

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, plastik poşetlerin ücretli olması uygulamasından eczanelerin muaf tutulmasını istedi. Saydan, "Kullanılmış poşetler mikrop bulaşma riskini artırır" uyarısında bulunarak, İngiltere'deki sistemi örnek göstermişti.


Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayınMilyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Kaskoyu unutmayın
Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?
Herkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladıHerkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
murat kurum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Sigaraya ÖTV zammı! Yüzde 67'ye çıkarıldı

Sigaraya ÖTV zammı! Yüzde 67'ye çıkarıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Türk Telekom duyurdu! Resmen devredildi

Türk Telekom duyurdu! Resmen devredildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Emekli zamlarıyla ilgili flaş iddia

Emekli zamlarıyla ilgili flaş iddia

Gündem yaratacak iddia: O ülkeden 5 bin ton et ithal edilecek!

Gündem yaratacak iddia: O ülkeden 5 bin ton et ithal edilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Yeni yıla yeni düzenlemeler! 2019'da hayatımızda neler değişecek?

Herkesi ilgilendiriyor! Paralı poşet dönemi tüm Türkiye'de bugün başladı

Herkesi ilgilendiriyor! Tüm Türkiye'de bugün başladı

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

İmar Barışı'nda süre uzatıldı

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yeni yıl için düzenleme detayları belli oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Herkes bu kuzuların peşinde! Tanesi 2 bin 500 lira

Herkes bu kuzuların peşinde! Tanesi 2 bin 500 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.