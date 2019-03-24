FİNANS

Bakan Kurum: Ekonomiye 5 milyar dolar katkı sağlayacak

GUNDEM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi için, "Bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum: Ekonomiye 5 milyar dolar katkı sağlayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Kurum, şunları söyledi:

"Bu dev tesis, yıllık 450 bin ton üretim kapasitesine sahip olacak. Bu şu demek; yerli üretim yapılacak ve ülkemiz, ham madde ihtiyacında dışa bağımlılığını önemli ölçüde azaltmış olacak. (Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi) İlk tesisle birlikte Türkiyemizin cari açığının azaltılmasına yıllık yaklaşık 2 milyar dolar, bütününde de 4-5 milyar dolara varan bir katkı sağlayacak" açıklamasında bulundu."

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murat kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı Petrokimya

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