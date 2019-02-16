FİNANS

Bakan Pakdemirli açıkladı: 1.5 milyar liralık hibe paketi

GUNDEM HABERLERİ  | 16.02.2019 12:51 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yaptığı açıklamada "Kırsaldaki üreticimizin ve girişimcimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha güçlü şekilde gösteriyoruz. IPARD-2 kapsamında 5. başvuru çağrısıyla toplam 250 milyon avro, yani 1,5 milyar liralık hibe paketini üreticimize, yatırımcımıza sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli açıkladı: 1.5 milyar liralık hibe paketi

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Bekir Pakdemirli hibe tarım ve orman bakanı

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