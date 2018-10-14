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Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)

GUNDEM HABERLERİ  | 14.10.2018 12:50 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2018 yılı mısır alım fiyatının 2017'ye göre yüzde 25 artırılarak ton başına 950 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün yarından itibaren mısır alımlarına başlayacağını belirtti.

Bakan Pakdemirli'den mısır üreticisini sevindirecek haber (2018 mısır alım fiyatı)

Elazığ'dan mısır üreticilerine müjde veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TMO olarak yarından itibaren geçen yıl 760 liraya almış olduğumuz mısırımızı bu yıl 950 TL’ye almaya başlıyoruz" dedi.

Elazığ'da üzüm festivaline katılan Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Biz toprak mahsulleri ofisi olarak piyasaları yakında takip etmekteyiz. Özellikle mısır fiyatında üretici aleyhinde bir gelişme olabileceğini gördük. TMO olarak yarından itibaren geçen yıl 760 liraya almış olduğumuz mısırımızı bu yıl 950 TL’ye almaya başlıyoruz. Ürün bedelleriyle ilgilide üreticilerimiz endişe etmesinler. 10 gün içerisinde ürün bedelleri de üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacak. Ortalama da 50-55 lira civarında bir destek alınacağını düşünürsek üreticimizin eline bin 5 lira civarında tonunda bir para geçecek. Bununda üreticilerimizin lehine bir durum olduğunu düşünüyoruz. Üreticilerimizin son dönemde gelişen aleyhine fiyat yapısına toprak TMO düzenleyici ve denetleyici kurulu olarak devreye girmiştir. Üreticilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

Bakanlıkta, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren mısır alımına başlanacağı, 2017 yılında ton başına 760 TL olarak açıklanan mısır alım fiyatının bu yıl yüzde 25 artışla ton başına 950 TL olarak belirlendiği bildirdi.

Kaynak: İHA

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