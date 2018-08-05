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Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

GUNDEM HABERLERİ  | 05.08.2018 10:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli kurbanlık varlığını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülke genelinde kurban kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş bulunuyor. Dolayısıyla mevcut hayvan varlığımız, ülkemizin 2018 yılı kurbanlık ihtiyacını karşılayacak seviyededir" dedi.

SATIŞLARA BAŞLANIYOR

Pakdemirli, "Komisyonlarca illerde belirlenen yerlerde, hafta başı itibarıyla kurbanlık satışlarına başlanacak" diye konuştu.

Bayram öncesi alınan tedbirlere değinen Bakan Pakdemirli, "Hem hayvan sevk ve nakillerinde hem de kurban satış ve kesim yerlerinde her türlü tedbiri almış bulunmaktayız" dedi.

BU UYARIYA DİKKAT

Bakan Pakdemirli, kurban alımında dikkat edilmesi gereken bazı hususlara değindi:

"Kurbanlık hayvan alacaklar 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr' internet adresinden ya da 'HaySag' adlı mobil uygulamayla cep telefonlarından küpe numarasını girerek hayvanların yaşını, ırkını, cinsiyetini ve aşı bilgilerini sorgulayabilecek"

AA

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı tarım ve orman bakanı Bekir Pakdemirli

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