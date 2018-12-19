FİNANS

Bakan Pekcan: ABD’nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık

GUNDEM HABERLERİ  | 19.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Dünya Ticaret Örgütü’nde demir çelik sektörüyle ilgili oldukça yoğun çalışmalarımız var. ABD yüzde 15 ek vergi koymuştu, yüzde 25 artı yüzde 25'ten önce. İlk davamızı dün kazandık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Bakan Pekcan: ABD’nin ek vergisine karşı ilk davayı kazandık

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan demir-çelik abd vergi

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