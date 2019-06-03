Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan, 2019 yılının ilk 5 ayında ihracatın ise yüzde 5,37 artışla 76,6 milyar dolara ulaştığını belirtti.

Dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen, Türkiye’nin ihracatında her ay yeni bir rekora imza atıldığını belirten Pekcan, Mayıs ayında da yeni bir rekor kırıldığını ifade etti. Dünyanın başlıca ekonomileri tarafından istatistiki olarak tercih edilen, serbest bölgelerinin ve antrepolarının ticaretini de yansıtan GTS verilerine göre Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini belirten Pekcan, “Böylece Türkiye ihracatta Mayıs ayında, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı.” dedi.

Ticaret Bakanı Pekcan, Genel Ticaret Sistemine (GTS) göre Mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,46 oranında artarak, 16 milyar 813 milyon dolara yükseldiğini, böylelikle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaşıldığını bildirdi.

Pekcan, Mayısta ithalatın da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,85 azalarak 18 milyar 588 milyon dolara gerilediğini kaydetti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 78,11 AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,11 düzeyinde azalarak 1 milyar 774 dolara gerilediğini bildiren Pekcan, “Geçen yılın Mayıs ayında dış ticaret açığımız 8 milyar 108 milyon dolar seviyesindeydi. Dış ticaret hacmimiz ise yüzde 7,51 azalarak 35,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti“ dedi.

2019 yılında dış ticaret açığındaki hızlı düşüşün ekonominin dış finansman ihtiyacını azaltarak ekonomiye stratejik bir katkı sunduğuna işaret eden Pekcan, “Yılın ilk 5 ayında dış ticaret açığımızdaki daralma 25,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile ülke ekonomimizin geçen yılın aynı dönemine göre dış finansman ihtiyacı 25,5 milyar dolar azalmıştır.” ifadesine yer verdi.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜZDE 90,5

Geçen yılın Mayıs ayında yüzde 65 olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2019 yılının Mayıs ayında yüzde 90,5 düzeyine yükseldiğini açıklayan Pekcan, 5 aylık dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 66,9’dan yüzde 87,9’a çıktığını ifade etti.