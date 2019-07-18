Bakan Pekcan'dan gurbetçilere önceden kayıt çağrısı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özel araçlarıyla Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kapılardan Türkiye'ye girmek isteyen yolcuların, gümrük kapılarına gelmeden önce yapacakları 'ön beyan' sayesinde daha hızlı ve kolay geçiş gerçekleştirebileceklerini belirterek, "Başta gurbetçilerimiz olmak üzere tüm yolcularımızın Bakanlığımızın elektronik ortamdaki 'özel taşıtlar ön beyan uygulamasını' kullanmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Pekcan, Bakanlık tarafından yürütülen "özel taşıtlar ön beyan uygulaması” ile yabancı plakalı özel araçlarıyla Türkiye gümrük kapılarından girecek yolcuların gümrük kayıt işlemlerinin hızlı ve kolay yapılabildiğine dikkati çekti.

30 SANİYEDE YAPILACAK KONTROL İLE GEÇEBİLİRSİNİZ



Pekcan, bu uygulama sayesinde, özellikle gurbetçilerin Türkiye gümrüğüne gelmeden önce elektronik ortamda araç sahibinin bilgilerini sisteme girerek kendi kayıt işlemlerini kendileri yapmaları halinde, normalde 3-4 dakikada gümrük memurları tarafından yapılan işlemlere gerek kalmayacağını yaklaşık 15-30 saniyede yapılacak kontrolle gümrük kayıt işleminin tamamlanabileceğini ifade etti. Pekcan, bu sistem ile gümrük tescil işlemi yapan memurların herhangi bir kayıt yapmadığını, ibraz edilen pasaport, ruhsat ve sigorta poliçesindeki bilgiler ile sistemde görülen bilgilerini karşılaştırarak işlemi tamamladığını vurguladı.