Bakan Sarıeroğlu'ndan 100 bin gence yazın iş imkanı hakkında yeni açıklama

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu 100 bin gence yazın iş imkanı hakkında açıklamalarda bulunurken, 'Bu sene itibariyle kalan dönemde yetiştirmeye çalışacağız' dedi.
Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun açıklamasından satır başları:
Uzun vadeli sigorta kollarının erken başlaması. Kendi okuduğu üniversitenin bulunduğu ilde programlarımız olacak. 18-25 yaş arası, eğitmenlik imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmuş olacağız. Hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hem de okul hayatlarına katkı sağlamak. Asgari ücret üzerinden katkımız olacak. 3 ay faydalanacak. 3 ayda aldıkları miktar burslarından daha yüksek bir miktara denk geliyor. Bu sene itibariyle kalan döneminde yetiştirmeye çalışacağız.
Kupon yöntemimiz var. Gençlerimiz mevcut niteliklerini artırarak eksik gördükleri alanlarda gençlerimizin uygun gördüğü zamanlarda eğitim alma imkanını sağlayacağımız 10 bin TL'lik kupon sunacağız.
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