Bakan Sarıeroğlu'ndan 100 bin gence yazın iş imkanı hakkında yeni açıklama

Uzun vadeli sigorta kollarının erken başlaması. Kendi okuduğu üniversitenin bulunduğu ilde programlarımız olacak. 18-25 yaş arası, eğitmenlik imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmuş olacağız. Hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hem de okul hayatlarına katkı sağlamak. Asgari ücret üzerinden katkımız olacak. 3 ay faydalanacak. 3 ayda aldıkları miktar burslarından daha yüksek bir miktara denk geliyor. Bu sene itibariyle kalan döneminde yetiştirmeye çalışacağız.