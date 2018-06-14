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Bakan Sarıeroğlu'ndan 100 bin gence yazın iş imkanı hakkında yeni açıklama

GUNDEM HABERLERİ  | 14.06.2018 11:46 | Son Güncelleme

Yaz aylarında 100 bin gence iş imkanı tanınmasıyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Sarıeroğlu'ndan 100 bin gence yazın iş imkanı hakkında yeni açıklama

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu 100 bin gence yazın iş imkanı hakkında açıklamalarda bulunurken, 'Bu sene itibariyle kalan dönemde yetiştirmeye çalışacağız' dedi.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'nun açıklamasından satır başları:

  • Uzun vadeli sigorta kollarının erken başlaması. Kendi okuduğu üniversitenin bulunduğu ilde programlarımız olacak. 18-25 yaş arası, eğitmenlik imkanlarıyla gençlerimizi buluşturmuş olacağız. Hem toplumsal konularda farkındalıklarını artırmak hem de okul hayatlarına katkı sağlamak. Asgari ücret üzerinden katkımız olacak. 3 ay faydalanacak. 3 ayda aldıkları miktar burslarından daha yüksek bir miktara denk geliyor. Bu sene itibariyle kalan döneminde yetiştirmeye çalışacağız.

  • Kupon yöntemimiz var. Gençlerimiz mevcut niteliklerini artırarak eksik gördükleri alanlarda gençlerimizin uygun gördüğü zamanlarda eğitim alma imkanını sağlayacağımız 10 bin TL'lik kupon sunacağız.

  • İl Müdürlüklerimizde alacağız. Çocuk evleri,sosyal donatı alanları, bilgi evleri,Orman Bölge Müdürlüklerimiz, Tarım İl Müdürlüklerimizde ihtiyaç duyulan alanları belirleyerek ilanlarımızı çıkacağız.
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jülide sarıeroğlu yazın iş imkanı

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