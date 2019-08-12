FİNANS

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

GUNDEM HABERLERİ  | 12.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi

Bakan Turhan duyurdu! Uydu sayısı yükseliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yapımı süren 3 uydu ile birlikte toplamda uydu sayısının 6'ya yükseleceğini belirtti.

Turhan "Türkiye, yapımı devam eden Türksat 5A, 5B ve 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi.

Yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacağını belirten Turhan "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil, Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek" diye konuştu.

(AA)


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Cahit Turhan uydu bakan

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