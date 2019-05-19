FİNANS

Bakan Varank duyurdu: Geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz

GUNDEM HABERLERİ  | 19.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada 'TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı'nın ikinci çağrısı sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz.' ifadelerini kullandı.

Bakan Varank duyurdu: Geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz

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Mustafa Varank TÜBİTAK genç

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