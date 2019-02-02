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Bakan Varank: OSB'lerde arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelenecek

GUNDEM HABERLERİ  | 02.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "OSB'lerde spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelendirilecek" dedi. Varank, "yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar bildirilerek keyfiliğe müsaade edilmeyecek" şeklinde konuştu.

Bakan Varank: OSB'lerde arsa tahsis başvuruları 30 günde neticelenecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) arsa tahsisine ilişkin yaşanan sorunlara neşter atan düzenlemeyi anlatarak, “Ziyaret ettiğimiz illerde sanayici ve girişimcilerimizin OSB’lerle ilgili şikâyetleriyle karşılaşıyorduk. Medyada yer alan haberlerde bazı keyfi uygulamalar kamuoyu gündemine geliyordu. Buradan yola çıkarak yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunlara yönetmelik çerçevesinde el attık. Farklı düzenlemelere yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. STK, sanayicilerimiz ve tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak bu yönetmeliği hazırladık. Bu yönetmelikle OSB’lerde çarklar artık daha hızlı dönecek” dedi.

OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin süreçleri hızlandıracaklarını ifade eden Bakan Varank, “OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek, keyfiliğe müsaade edilmeyecek” diye konuştu.

Varank, OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılmaması durumunda nihai kararın bakanlığı tarafından verileceğinin altını çizdi. OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabileceğini kaydetti. Yeni yönetmelikle, atıklardan enerji üretilebilecek tesislerin kurulması için yoruma açık maddelerin netleştirildiğini ve hangi durumlarda bu tesislerin kurulabileceğinin anlatıldığını ifade etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sadeleştirilen ve kısaltılan yeni yönetmelik, OSB’lerin daha yatırım dostu üretim alanları haline gelmesinin önünü açıyor. İşte Bakan Varank’ın açıkladığı o yenilikler:

Nihai karar bakanlıkta: OSB’lerin olağan veya olağanüstü genel kurullarının toplanması için çağrı yapılma süreçleri yeniden düzenlendi. Genel kurul çağrısı yapılmaması durumunda nihai karar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek.
İmar planları daha şeffaf: Sanayi parsellerinde, ifraz şartları genişletildi. Yapı ve yapı ile ilgili esaslar teknik ihtiyaçlara göre yeniden düzenlendi. İmar planı askı süreçlerinde uygulama daha şeffaf oldu.

Yenilenebilir enerji tesisleri: OSB’lerde, atıklardan enerji üreten tesisler kurulabilecek. OSB ve katılımcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak güneş ve rüzgardan elektrik enerjisi üreten tesisler açılabilecek. Tesisler, OSB tüzel kişiliğinin ortak donatı alanında yapılabilecek.

Spekülasyonlar son bulacak: OSB’lerde arsa tahsislerine ilişkin parsellerin üretime geçme hızı artırıldı. Arsa tahsis süreçlerinde, yatırım daha da kolaylaştırılıyor. OSB’ler, tahsis edilmemiş parsellerine ilişkin bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde herkesle paylaşacak. Spekülatif arsa tahsis ve satışlarının önüne geçilecek. Yatırımcıların arsa tahsis başvuruları 30 gün içinde neticelendirilecek. Yatırımcı reddedilirse 15 gün içinde gerekçeli karar hem yatırımcıya hem de Bakanlığa bildirilecek. Keyfiliğe müsaade edilmeyecek.

Parsel mülkiyet devri: OSB’lerin diğer kurum ve kuruluşlardan teknik altyapı hizmeti alabilmesi için parsel mülkiyet devri mümkün hale getirildi. Buradaki düzenlenme; OSB’lere hizmet veren doğal gaz dağıtım şirketlerine geçici mülkiyet hakkı verilmesiyle ilgili. Yeni yönetmelikle birlikte; OSB hizmet aldığı sürece geçici olarak mülkiyeti dağıtım şirketine verebilecek, bu hizmeti sonlandırdığı zaman da mülkiyeti tekrar OSB’nin geri alması mümkün olacak.

Arsa tahsis süreleri uzatılacak: Arsa tahsis süreçlerinde katılımcının yapı ruhsatı ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süreleri yeniden düzenlendi. Yönetim kuruluna bu süreleri uzatma yetkisi verildi. Bu sayede yönetim kurulu, tahsis tarihinden itibaren 1 yıl olan yapı ruhsatı alma süresini 18 aya kadar uzatabilecek. Aynı şekilde yapı ruhsatını aldığı tarihten itibaren 2 yıl olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma süresini 2 yıl daha uzatabilecek. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yönetim kurulunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almasına ilişkin uyguladığı ilave süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek.

Sıfır atık ve geri dönüşümde kolaylık: OSB’ler ve katılımcıları arıtma veya atık işleme tesislerinin kapasitelerinin tam kullanımı için OSB dışından atık temin edebilecek. OSB’ler, bölgesindeki hafriyat atıklarının bertarafına yönelik olarak yetkilendirilecek.
Teminatta indirim: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan kredi kullanan OSB’lerin ihale süreçlerinde istenilen geçici teminat ile kesin teminat miktarlarında indirime gidildi.

Son karar bakanlıkta: Islah OSB başvuru ve OSB tüzel kişiliği kazanma sürecinde oy birliği şartı kaldırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı son karar verici olacak. Bu sayede, Islah OSB’lerin ıslah şartlarını sağlayıp OSB tüzel kişiliği kazanma süreçleri hızlandırıldı.

Katılımcılara bir şans daha: Yapı ruhsatını almış olup belirtilen sürede iş yeri açma ve çalışma ruhsatını alamamış olan katılımcılar için bir şans daha verildi, uzatma süreleri yeniden başlatıldı. Yapı ruhsatını alıp yatırıma başlamış fakat yatırımını tamamlayamamış bir çok sanayici arsa tahsisini kaybetmekle karşı karşıya kalmıştı. Bu sayede katılımcıların yatırımlarını tamamlayabilmesinin önü açıldı.

Yine Resmi Gazete’de yayımlanan bir başka yönetmelikle OSB’lerin yer seçimine ilişkin düzenlemeler yapıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği ile getirilen yenilikler ise şöyle:

OSB alanı ve genişleme alanı seçiminde bürokrasi azalacak: Mer’i planlarda hali hazırda sanayi alanı olarak lekeli alanların OSB olarak değerlendirilmesi sürecinde gereksiz bürokrasi önleniyor. Zaman kaybı yaşanmaması için öneri alanın bulunması zorunlu hale geldi. Komisyon üyelerine Kalkınma Ajansları dâhil edilerek bölgelerindeki genel politika, strateji, tecrübe ve deneyimlerinden OSB yer seçimlerinde faydalanılması imkânı sağlandı.

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Mustafa Varank Organize Sanayi Bölgesi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yandaşa yer tahsisi yapacağız deseydin daha anlamlı olurdu
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