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Bakan Yardımcısı açıkladı: Doğalgaz kesintisi beklemiyoruz

GUNDEM HABERLERİ  | 27.10.2018 11:13 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, alınan tedbirler neticesinde doğalgaz arzında kesinti beklenmediğini söyledi.

Bakan Yardımcısı açıkladı: Doğalgaz kesintisi beklemiyoruz

Danimarka'nın İstanbul Konsolosluğu Ticaret Ataşeliğince düzenlenen “Sürdürebilir ve akıllı şehirler” programı kapsamında bu ülkeye gelen Tancan, AA muhabirine Türkiye’nin doğalgaz arzını değerlendirdi.

Tancan, doğalgazda 2016’yı 2017’ye bağlayan kış dönemindeki arz sorunuyla yaşanan kesintilerin, alınan tedbirler neticesinde 2017’yi 2018’e bağlayan kış aylarında olmadığını hatırlattı. Alınan önlemler doğrultusunda bu kış da doğal gaz arzında kesinti beklemediklerini belirten Tancan, şunları kaydetti:

"Ülke olarak 2017 yılı içerisinde bu konuda bayağı bir tedbir aldık. İki tane yüzer enerji santrali devreye aldık, Tuz Gölü'nün altındaki depolama tesisinin birinci fazlını devreye aldık. Yine diğer depolama tesislerinin çıkış kapasitelerini ciddi şekilde artırdık. Dolayısıyla 2017’yi 2018’e bağlayan kış döneminde hiçbir doğal gaz kesintisi yaşanmamış oldu. Şu anda da yine 2018’i 2019 yılına bağlayan kış döneminde de çok büyük bir sorun olmadığı takdirde herhangi bir doğal gaz kesintisi beklemiyoruz."

DANİMARKA ZİYARETİ

Danimarka’ya yaptıkları ziyaret hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tancan, “Danimarka'ya, buradaki bölgesel ısıtma ile alakalı uygulamaları yerinde görmek, ayrıca akıllı şehir ve diğer şehircilik ile kentsel dönüşüm uygulamaları, bu uygulamaları yerinde incelemek amacıyla geldik.” dedi.

Tancan, Danimarka’nın bölgesel ısıtma uygulamalarına değinerek, “Danimarka’da özellikle bölgesel ısıtma uygulamaları Avrupa’daki birçok ülkeye, bölgeye göre daha başarılı, en çok ilgimizi çeken alanlardan birisi bu oldu. Diğeri de bizim de ülkemizde çalışmalarını sürdürdüğümüz özellikle offshore (deniz tipi) rüzgar santrallerinin kurulmasıyla alakalı çalışmalarımız var. Onun da buradaki uygulamalarını incelemiş olduk.” diye konuştu.

Danimarka Enerji Bakanlığında Daimi Sekreter Morten Baek ile yaptığı toplantı hakkında da bilgi veren Tancan, “Bakanlıkla birlikte yürüttüğümüz bir stratejik plan söz konusu Türkiye’de. Türkiye’deki özellikle bölgesel ısıtmayla alakalı kapasiteleri, mevcut uygulamaları, bunun yasal zemine nasıl oturtulabileceğiyle ilgili birlikte çalıştığımız bir proje var. O projenin çıktılarını, detaylarını, süreçlerini değerlendirdik. Ayrıca verimlilik ile alakalı uygulamalar hakkında karşılıklı görüş alışverişi yaptık.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
doğalgaz enerji bakanlığı

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