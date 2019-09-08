Bakanlık uyardı! Alışveriş yapanlar dikkat

Söz konusu şikayetlerde, internet üzerinden verilen uzaktan eğitim setleri başta olmak üzere, çeşitli mal ve hizmetlerin kullanımına yönelik aktivasyon kartı içerikli satışlarda, satış temsilcilerinin 14 gün içerisinde vazgeçme hakkı olduğu vurgusu ile tüketicileri satışa ikna ettiğine dikkat çekilen açıklamada, ancak çeşitli bahanelerle ilgili kanunun tüketicilere tanıdığı "herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin" kullanabilecekleri cayma hakkının kullanımının engellenerek tüketicilerin mağdur edildikleri belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, üniversite kampüslerinde kurulan stantlardaki veya tüketicilerin evlerine gelerek yapılan iş yeri dışındaki satışlara ilişkin ulaşan şikayetler dolayısıyla tüketicilerin mağdur olmaması için uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Satış temsilcileri tarafından, tüketicilere, cayma taleplerini telefon aracılığı ile iletmeleri üzerine satıcı veya sağlayıcılar tarafından cayma talebinin kayıt edildiği ve işleme konulduğu yönünde yanlış ve yanıltıcı bilgi verildiğine işaret edilen açıklamada, böylece, mevzuatta düzenlenen 14 günlük cayma hakkı kullanım süresi içinde tüketicilerin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile iletmeleri gereken cayma bildirimini yapmalarının hileli bir şekilde engellendiği bildirildi.

Açıklamada, bu durumun, tüketicilerin hiç kullanmayacakları ve memnun olmadıkları bir mal veya hizmet için ödeme yapmak zorunda bırakılmalarına, ödeme yapılmaması durumunda ise haklarında haciz de dahil olmak üzere cebri icra yollarının işletilerek sözleşme konusu bedelin yanında ilave takip masrafları da dahil olmak üzere yersiz ve fazladan bedel ödemek sureti ile mağdur edilmelerine yol açtığı vurgulandı.

İSPAT YÜKÜ TÜKETİCİLERE AİT

Üniversite kampüsleri ya da perakende satış yerleri kullanılmaksızın tüketicinin ev veya iş yaşantısını sürdürdüğü mekanlar gibi iş yeri dışında yapılan satışlarda cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükünün tüketicilere ait olduğu kaydedilen açıklamada, bu nedenle cayma bildiriminin 14 gün içerisinde yazılı olarak veya kısa mesaj, elektronik posta gibi kalıcı veri saklayıcısı ile gerektiğinde ispatı da sağlanabilecek şekilde yapılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, ambalaj gibi koruyucu unsurları açıldığı takdirde tüketiciler açısından cayma hakkının kaybına yol açacak aktivasyon kartı gibi dijital içeriklere ilişkin sözleşmelerde satış temsilcilerinin bunları açması ya da kazımasına izin verilmemesinin daha sonradan hak kaybı yaşanmaması adına önem arz ettiği belirtildi.