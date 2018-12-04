FİNANS

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

GUNDEM HABERLERİ  | 04.12.2018 15:15 | Son Güncelleme

Balık yetiştiriciliği alanında Türkiye'nin en büyük üretici ve ihracatçılarından biri olan Agromey, bağlı üç şirketi için konkordato talep etti. Mahkeme, şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet kararı aldı.

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Sözcü'nün haberine göre, Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı.

İKİ KİŞİLİK KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı. Hatice Karpuzoğlu ile Şevket Kaymaz atandı.

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YURT DIŞINDA 3 ADET TEMSİLCİLİK

Şirketin Hollanda’da bir Amerika’da da 2 adet temsilcilikleri var.

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK ÜRETİCİLERDEN BİRİ

Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda.

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Anahtar Kelimeler:
agromey Balık balık yetiştiriciliği konkordato

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Her sektörden aktörün KONKORDATO talebi EKONOMİNİN NEGATİF GÖSTERGELERİNİN DELİLİDİR. Yıllardır LÜKS,İSRAF ETMEYİ MARİFET SAYIP,İSRAF İLE İTİBAR SAHİBİ OLUNACAĞINI SÖYLEYEN ALİL KAFALARA DERS OLURMU diyeceğim amma onlar ne nasihatten ne ibret almayı farkedecek basiretten nasipsizler.
Durmak YOK, YOLA Devam. AKP TÜRKİYE' yi Batırdı, Bir Balıkçı Batmış ÇOK MU? Daha Bu İYİ Günlerimiz, Çalışanlar ve Emekliler Bankamatiklerden Para Çekecek Olduğunuz da Bakın PARALAR SIFIR - YENİ - GICIR, Kısaca Şu Ana PARA BASARAK AYAKTA Duruyoruz. Bu Bile PARA BASILARAK EKONOMİNİN YÜZDÜRÜLMEYE ÇALIŞILDIĞININ KANITI. Saygılarımla
HERKES BATTI MALESEF AMA EKONOMI SUPER DEGILMI ???
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