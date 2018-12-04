Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Sözcü'nün haberine göre, Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı.

İKİ KİŞİLİK KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı. Hatice Karpuzoğlu ile Şevket Kaymaz atandı.

YURT DIŞINDA 3 ADET TEMSİLCİLİK

Şirketin Hollanda’da bir Amerika’da da 2 adet temsilcilikleri var.

TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK ÜRETİCİLERDEN BİRİ

Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda.

