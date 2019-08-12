Basın İlan Kurumu’ndan konkordato ilanları için açıklama

BİK’ten yapılan açıklamada, resmi ilan ve reklamların yayınından beklenen amacın gerçekleştirilmesini sağlamak için bu ilan ve reklamların dağıtım esaslarının, yayınlatılacağı süreli yayınlara yükletilecek vasıf ve ödevlere ilişkin usul ve esasların, BİK teşkiline dair 195 sayılı kanunun 32, 34, 35, 36 ve 53. maddelerine göre BİK Genel Kurulu tarafından tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Resmi Gazete’nin 15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı nüshasında yayımlanan 7101 sayılı kanun ile 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun geçici mühletin sonuçlarının, ilanı ve bildirimi başlıklı 288’nci maddesi değiştirilerek bu madde ve atıf yapılan diğer maddelere göre yayınlanacak resmi ilanların, kurumun resmi ilan portalında yayınının zorunlu hale gelmesinin üzerine resmi ilanların dijital ortamda da sunulduğu, kurumun ilan portalı 'www.ilan.gov.tr'nin yeni bir yayın mecrası haline geldiği belirtildi.

Bunun üzerine kurumun genel kurulunun, kanundan aldığı yetkiyle 23-24 ve 25 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısında konuya ilişkin genel kurul kararı alındığı, bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: