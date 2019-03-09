FİNANS

Bayraklı Belediyesi'nde en düşük işçinin maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

GUNDEM HABERLERİ  | 09.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş 6 no'lu şube arasında bin 110 işçiyi kapsayan toplu sözleşme imzalandı. 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli sözleşmeye göre, Bayraklı Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu.

Bayraklı Belediyesi'nde en düşük işçinin maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel-İş 6 no'lu şube arasında toplu sözleşme heyecanı yaşandı. Bin 110 işçiyi kapsayan toplu sözleşme, DİSK Genel-İş 6 no'lu Şube Başkanı Emine Yılmaz ve Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ arasında imzalandı. Anlaşmaya, en düşük işçi maaşı yaklaşık 3 bin 500 lira oldu.

Toplu sözleşmede en önemli taleplerden biri olan asgari ücret farkı ve yüzdelik dilimlerin bu toplu sözleşmede yer aldığını belirten Emine Yılmaz, "Yol ve yemek paralarımız için 3 yıl önceki ücretler veriliyordu. Artık günün koşullarına getirildi. Tüm işçilere haftada 2 bin 250 gr yoğurt ve yılda 1 defaya mahsus olmak üzere sivil mont kaban ve ayakkabı verilecek. Ayrıca yaklaşık 400 TL değerinde erzak hakkı getirildi. KHK ile sınırlı olan sosyal izinlere ilave sosyal izinler geldi. Banka promosyon hakkı elde edildi ve toplu sözleşmemize konuldu. İşçiler belediye tesislerinden yüzde 25 indirimli yararlanabilecek. Bu sözleşmeyle birlikte KHK ile kadroya geçen tüm işçi arkadaşlarımız toplu sözleşme, grev ve sendika hakkını elde etmiş bulunuyor. 10 yıldır birlikte çalıştığım ve 3 yıldır birlikte sendikal hak ve özgürlükler konusunda bize destek veren Hasan Karabağ unutulmayacak, işçi, emekçi, örgütçü bir başkan olarak yüreklerimizde yer alacaktır. Bundan sonra KHK kanunlarına karşı işçilerin ekonomik sosyal kültürel düzeylerini yükseltmek, arkadaşlarımızın insan onuruna yarışır ve çağın gerekliliklerine uygun bir yaşam düzeyini sağlamak için mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ da, "10 senedir maaşlarınızı geciktirmeden verdik. Her zaman çalışanlarımızdan yana olduk. Umarız bundan sonra da yine aynı şekilde devam eder. Bu toplu sözleşme tüm çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu. (İHA)

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettikBakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik
Yok böyle bir yükseliş! Şubatta 'gaza bastı'Yok böyle bir yükseliş! Şubatta 'gaza bastı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
işçi maaş DİSK Bayraklı Belediyesi

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

İstanbullu Gelin'de şok sahne! Faruk Süreyya'ya böyle yakalandı

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'yeni parti' açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit! Gerilim tırmanıyor

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Soylu'dan flaş sözler: Kendilerine truva atları bulmuşlar

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Ülkede hayat durdu! ABD'li senatör dalga geçti

Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Kirada oturanlar dikkat! Bunu yapan parasını alamayacak

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

Bakan Dönmez duyurdu: 18-19 milyar tonluk bir kömür rezervi tespit ettik

Sakarya ihracatta 53 ilin toplamını geçti!

Yok böyle bir yükseliş! Şubatta 'gaza bastı'

Binlerce araç bekliyor! 'Mezarlık' değil 'döviz çöplüğü'

Binlercesi bu halde! 'Mezarlık değil, döviz çöplüğü'

Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek açıklaması

Bakan Varank'tan KOBİ'lere destek açıklaması

Ruhsar Pekcan: Marketlerde yöresel ürün rafları zorunlu olacak

Bakan duyurdu! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan Albayrak: Masaya yumruğumuzu vurduk, doları düşürdük

Albayrak: Masaya yumruğumuzu vurduk

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.