Bayram tatili öncesi yola çıkacaklar dikkat! Bu gece başlıyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle otoyollar ve köprülerden ücretsiz geçiş kararı saat 00.00'dan itibaren uygulamaya girecek ve 27 Ağustos saat 07.00'ye kadar devam edecek. Bu süreçte otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden ücretsiz geçiş sağlanacak.

Öte yandan, bayram tatili öncesi karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde de ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Samandıra-Sultanbeyli kavşaklarında 200 metrelik bölümde araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışması yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun kuzey (Ankara-İstanbul) ve güney (İstanbul-Ankara) yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde ikişer şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara-Konya yolunun 50. kilometresinde ve Kırıkkale-Kırşehir yolunun 6. kilometresinde refüj geçiş aralığı Kurban Bayramı tedbirleri dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 8-10. kilometrelerindeki Kazak-1 ve Kazak-2 tünellerinin giriş alınlarında ve kemerlerinde bulunan taş kaplamaların bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 20 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde trafik akışı tünel içinden tek şeritten kontrollü devam edecek.