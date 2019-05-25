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Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat! TESK Başkanı uyardı

GUNDEM HABERLERİ  | 25.05.2019 14:15 | Son Güncelleme

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bayramlarda ve özel günlerde internet üzerinden yapılan alışverişlerin artması, dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor. Son dakika alışveriş çılgınlığına kapılıp internet dolandırıcılarına fırsat verilmemeli” dedi.

Bayramda internetten alışveriş yapanlar dikkat! TESK Başkanı uyardı

Ramazan Bayramı dolayısıyla internetten alışveriş yapan vatandaşlara karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Araştırmalara göre, bu yıl Ramazan ayında e-ticaret satışları, geçen yıla nazaran büyük bir artış gösterdi. Ramazan’da oruç tutan vatandaşlar, istenilen saatte kapıda ödeme seçeneğinden dolayı internet alışverişlerini daha fazla tercih ediyor. Ramazan’da internetten yapılan yiyecek satışları yaklaşık yüzde 50 oranında artarken Ramazan paketi bağışları bile internet üzerinden yapılıyor. Ülkemizde internet alışverişleri her geçen gün artarken, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetleri de arttı. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde her geçen gün yeni bir dolandırıcılık vakasıyla karşılaşılıyor. Çünkü satış yapan markaların büyük bir çoğunluğu kurumsal olmadığı için tüketiciler karşısında muhatap bulamıyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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ramazan bayramı tesk internet alışveriş

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