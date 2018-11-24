FİNANS

BDDK'nın kredi kartı taksit sayısı kararı erken rezervasyonu hareketlendirecek

GUNDEM HABERLERİ  | 24.11.2018 10:25 | Son Güncelleme

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, BDDK'nın kararı için "Kredi kartı taksit sınırının artması erken rezervasyonu hareketlendirecek" dedi.

BDDK'nın kredi kartı taksit sayısı kararı erken rezervasyonu hareketlendirecek

BDDK'nin, yurt içinde hava yolları, seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sınırını 6'dan 9 aya çıkarmayı planlaması turizm sektöründe olumlu karşılandı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, kararla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşın yararına olmasını beklediğimiz bu düzenleme sektör için de iyi olacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesi erken rezervasyonu da hareketlendirecektir"

"DESTEKLEDİĞİMİZ BİR KARAR"

"Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit miktarının artırılması gerekiyordu. 9 taksit sektörümüz açısından çok makul. Sektör olarak desteklediğimiz bir karar. İnşallah bu şekilde çıkar"

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Anahtar Kelimeler:
BDDK kredi kartı taksit sayısı Erken rezervasyon

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